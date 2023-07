Judas, un film de Dan Wolman d’après un roman d’Amos Oz

Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Brigitte C, notre chroniqueuse cinéma.

Judas – un film de Dan Wolman – 84 minutes. 2022.

D’après le dernier roman d’Amos Oz : Judas paru en 2014, traduit par Sylvie Cohen et publié chez Gallimard.

Première projection en Israël: le 15.6.2023.

Jérusalem 1959. L’hiver est froid, pluvieux et sombre. Depuis 1948, la ville est coupée en deux. Dans le quartier de Shaarei Tsedek (les portes de la Justice) situé du côté ouest, Shmuel Ash, 25 ans environ, frappe à une porte en réponse à une petite annonce vue à l’université : on recherche un homme de compagnie pour un homme âgé, physiquement affaibli par une maladie dégénérative et très cultivé. La femme qui le reçoit lui explique qu’il aura pour principale mission d’échanger des idées avec cet homme plusieurs heures par jour afin de lui garder l’esprit vif le plus longtemps possible. En échange, il sera logé et nourri, et recevra en plus une modeste rétribution. Autre condition, il doit tenir secrète l’identité des habitants de la maison. La fiancée de Shmuel l’a quitté et il vient d’abandonner l’écriture de sa thèse, ses parents ne pouvant plus subvenir à ses besoins et ayant lui-même perdu l’élan qu’il lui faudrait pour finir Judas Iscariote aux yeux des Juifs. Il voulait démontrer que Judas était en fait le plus fidèle, le plus aimant des apôtres en ayant accepté de jouer le rôle du traître à la demande de Jésus. En plein désarroi, il accepte la proposition de travail. La maison où vivent désormais Shmuel Ash, Gershom Wald et Atalya, sa belle-fille, est peuplée de fantômes : Micha, l’époux d’Atalya, fils unique de Gershom, mort à la guerre en 1948 ; Shaaltiel Avrabanel, le père d’Atalya, décédé depuis, honni et traité de traître pour s’être opposé à la création de l’Etat d’Israël, convaincu que la partition de la Palestine entraînerait des guerres insolubles et sans fin.

D’autres fantômes encore, historiques ceux-là, qui accaparent l’esprit des habitants de la maison : Ben Gourion, Jésus, Judas.

Trois solitudes ayant besoin l’une de l’autre se rapprochent et s’entraident le temps d’un hiver. Mais à travers le cheminement

personnel des personnages et de leurs idées, le film enquête : C’est quoi trahir ? Qui est le vrai traître ? Qui a le plus aimé ? Le traître aux yeux du plus grand nombre n’est-il pas souvent le visionnaire auquel l’Histoire donnera raison ? Quant à Amos Oz, il a souvent été traité de traître pour ses idées pacifistes par une partie de ses opposants.

Ecoutez une interview d’Amos Oz au sujet de son livre l’Annonce faite à Judas dans l’émission L’heure bleue sur France Inter en 2016.

Né en 1941, Dan Wolman est un vétéran du cinéma israélien avec 30 films à son actif. Avec ce film, la boucle est bouclée. 50 ans plus tôt, il avait tourné Michael Sheli – Mon Michael, d’après l’un des premiers livre d’Amos Oz dans cette même Jérusalem divisée.

Acteurs principaux:

Shmuel Ash, l’étudiant: Yuval Livni

Atalya, la veuve: Einav Markel

Gershom Wald, le beau-père: Doron Tabori

