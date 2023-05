Quand Harry Belafonte chantait en hébreu

En hommage à Harry Belafonte, voici cinq chansons qu’il a chantées en hébreu.

Harry Belafonte était un artiste américain né le 1er mars 1927 à Harlem, New York et mort le 25 avril 2023 dans la même ville. Il est connu en tant que chanteur, acteur mais aussi en tant que militant des droits civils. Belafonte est devenu un artiste populaire grâce à sa voix et son charisme sur scène. Il a exploré divers genres musicaux, notamment le folk, le jazz et la musique populaire et a enregistré de nombreux albums au cours de sa carrière. Son troisième album Calypso a été le premier album dans l’histoire de la musique à se vendre à plus d’un million d’exemplaires.