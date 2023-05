Sept chansons inoubliables de Yehonathan Geffen

Yehonathan Geffen était un journaliste, poète, écrivain, parolier et scénariste israélien. Il était né le 22 février 1947 à Nahalal, lieu de naissance d’Assi Dayan et de l’écrivain Méir Shalev qui lui nous a quittés le 11 avril 2023. Yehonathan Geffen est mort le 19 avril 2023. Il a été enterré près de son cousin Assi Dayan – la mère de Yehonathan Geffen était la soeur de Moshe Dayan.

Une enfance tragique puisque sa mère s’est suicidée et plus tard sa soeur a aussi mis fin à ses jours. Yehonathan Geffen a trois enfants, le chanteur Aviv Geffen, la réalisatrice Shira Geffen, épouse de l’écrivain Etgar Keret et Natasha. Il a combattu pendant la Guerre des Six jours et la guerre de Kippour. Il est revenu brisé de la Guerre de 73 où il a perdu de nombreux amis, avec un syndrome post-traumatique qui n’était pas à l’époque pris en compte.

Son album pour enfants composé avec Yoni Richter « Le Seizième mouton » הכבש השישה עשר, est sorti en 1978 et c’est une pure merveille, la bande sonore qui a accompagné l’enfance de nombre de jeunes Israéliens jusqu’aujourd’hui.

J’ai choisi 7 chansons parmi les innombrables dont il a écrit les paroles.

Commençons avec des chansons extraites de l’album Le Seizième mouton, הכבש השישה עשר

La chanson הילדה הכי יפה בגן, La petite fille la plus jolie du jardin par Yehudit Ravitz

2. Du même album, l’inoubliable איך שיר נולד, comment nait une chanson ?

3. En 1975 paraît la chanson הנסיך הקטן, le Petit Prince, où un soldat qui va mourir est le Petit Prince, ici chantée par Ninet Tayeb.

4. En 1974, יונתן סע הביתה, Yonathan rentre à la maison, chantée par Oshik Levy.

5. David Broza interprète יהיה טוב, Ca va aller bien, une chanson écrite par Yehonathan Geffen en 1978 à Massada.

6. En 1974, מקום לדאגה, Un lieu pour l’inquiétude interprétée ici par Matti Caspi

7. Et je viens de l’apprendre que les paroles de la chanson de Yehuda Poliker פחות אבל יותר, Moins mais plus, ont été écrites par Yehonathan Geffen.