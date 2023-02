Le parc national du Castel entre Tel Aviv et Jérusalem

Je vais essayer de faire une nouvelle série sur les parcs nationaux d’Israël. De belles idées de promenades pour découvrir autant la géographie que l’histoire d’Israël. Partons donc pour le parc du Castel, sur la route de Tel Aviv à Jérusalem.

Le parc du Castel est situé sur une colline, le mont Ma’oz, à 790 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le parc surplombe la route n°1 qui relie Tel Aviv à Jérusalem. Le Castel était l’une des positions qui contrôlait la route de Jérusalem pendant la guerre d’Indépendance en 1948. Entre tranchées et bunkers, le parc du Castel nous raconte l’un des chapitres de cette guerre. tout en mettant en lumière les valeurs nécessaires aux soldats : détermination, camaraderie, leadership et fiabilité.

Histoire

Le Castel tient son nom d’une forteresse croisée Castellum Belvoir. Déjà à l’époque, les Croisés l’avaient édifiée à cet endroit, en haut de la colline, pour garder la route de Jérusalem. En 1187, Saladin conquit et détruisit la forteresse. De la période ottomane à la Guerre d’Indépendance s’y trouvait un village arabe.

Au début de la Guerre d’Indépendance, Jérusalem était assiégée par les forces arabes. Les 100 000 habitants juifs de la Ville sainte représentaient 20% de la population juive du pays. Ils souffraient de faim et de soif. Il était donc essentiel de prendre le Castel pour permettre aux convois d’atteindre Jérusalem sans encombre. De plus, pour Ben Gourion, la bataille pour la route de Jérusalem avait une importance symbolique. Elle représentait la lutte pour la souveraineté sur la ville et le caractère juif du pays.

En arrivant en haut du parc, on peut voir la route que prenaient les convois vers Jérusalem, par Shaar Hagai, plus connu sous le nom de Bab-el-Wad. La conquête du Castel faisait partie de l’Opération Nahshon : l’opération menée entre le 2 et le 20 avril 1948 pour ouvrir la route vers Jérusalem en mars 1948.

A la limite du village Al-Qastel, le café d’Abu Georges. C’est de cette position que des snipers arabes tiraient sur les convois qui empruntaient la route de Jérusalem pour désenclaver et ravitailler la ville.

Le premier assaut eut lieu dans la nuit du 2 au 3 avril 1948 :

Les soldats du Palmah prirent facilement le Castel. Mais, dés l’après-midi, les Arabes contre-attaquèrent. En quelques jours, ils reprirent le Castel.

Dans la nuit du 7 au 8 avril 1948, à l’aube :

Le commandant en chef des forces arabe, Abd al-Qader al-Husseini fut tué lors d’un échange de tirs. L’annonce de sa mort mit le feu aux poudres et des combattants arabes de tous les environs, de Tsuba, d’Ein Karem, vinrent à l’assaut du Castel. De nombreux combattants juifs furent tués ou blessés et ceux qui restaient étaient au désespoir, presque sans munitions. L’ordre fut donné de faire retraite. Cependant, les officiers devaient rester pour couvrir leurs soldats. 39 soldats sont morts sur cette colline.

Mais dans la nuit du 8 au 9 avril 1948 :

les forces juives contre-attaquèrent. Le Castel fut repris facilement parce que la plupart des combattants arabes avaient quitté les lieux pour assister aux funérailles d’Abd al-Qader al-Husseini sur le Mont du Temple à Jérusalem.

Le parcours dans le parc du Castel

Le point de départ de la visite :

Un espace couvert sous une pergola où on peut voir une vidéo d’introduction de trois minutes (en hébreu ou en anglais).

Tranchées de communication :

Le chemin vers le sommet de la colline passe par des tranchées de communication, creusées après la Guerre d’Indépendance. En effet, jusqu’à la Guerre des Six Jours, le Castel était un poste militaire destiné à défendre la route de Jérusalem contre une éventuelle attaque jordanienne.

Le puits :

Un ancien puits, dans lequel il reste des traces de plâtre et des parties d’un pressoir à olives. Dans le puits, un film émouvant relate la bataille du Castel.

La maison de Mukhtar :

Un point de vue spectaculaire et un site commémoratif, où les noms des morts lors des batailles pour le Castel sont gravés sur un rocher. Certaines victimes n’ont été identifiées que dernièrement.

Sentier panoramique :

Depuis la maison du Mukhtar (le chef du village), un sentier panoramique descend jusqu’au parking. En bordure du sentier, on peut se détendre à l’ombre d’un magnifique chêne.

En se promenant, le plaisir de découvrir les fleurs que j’aime, anémones et cyclamens et un magnifique amandier en fleurs.

Tel: ‎02-5955012 gl-kastel@npa.org.il