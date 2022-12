5. Carrefour Azrieli, croisement de routes, un poème de Rita Kogan

Dans le cadre de la rubrique Poème en partage, Esther Orner et moi avons traduit un poème de Rita Kogan issu de son nouveau recueil מחלה יבשה, Mal de terre.

Rita Kogan est née en Russie en 1976 et a immigré en Israël avec sa mère à l’âge de 14 ans.

5. Carrefour Azrieli, croisement de routes

Meurt le piéton

sous les roues du vélo.

Meurt le cycliste

sous les roues du vélo électrique.

Meurt le cycliste en vélo électrique

sous les roues de la bétonnière.

Meurt le conducteur de la bétonnière

sous les roues du chariot d’Hélios.

Hélios – et non pas l’ange de la mort.

Hélios – et non pas le séraphin de la mort.

Malgré nous

nous nous sommes métamorphosés

en Icare de notre temps,

et à la porte du Sheol se dresse un homme

sur une trottinette électrique.

©Rita Kogan

Traduit de l’hébreu par Esther Orner et Rachel Samoul

