Rejoignez l’équipe du Palais des Thés à Tel Aviv

Avec une consommation qui a presque doublé ces vingt dernières années, le thé est aujourd’hui la 2ème boisson la plus bue au monde, juste derrière l’eau. Fondé en 1986 par François-Xavier Delmas, Palais des Thés est un acteur majeur sur le marché des thés haut de gamme qui a pour mission d’initier le plus grand nombre au meilleur du thé. Des thés d’origine ou Grands Crus, récoltés directement à la source, en passant par les créations parfumées et les thés Detox, Palais des Thés propose une infinie palette de saveurs et d’émotions.

Depuis 2009, Palais des Thés est présent en Israël. Charles Peguine a voulu partager sa passion du thé. Oui, les Israéliens boivent du thé ! Palais des Thés Israël, ce sont deux boutiques à Tel Aviv, l’une 131 Dizengoff, l’autre à Sarona Market et un site.

Envie d’aller plus loin dans la découverte du thé, et de rejoindre une entreprise de passionnés dans un environnement dynamique et en pleine croissance ? Alors tentez l’aventure Palais des Thés en Israël !

Apportez votre talent et vos compétences,

Contactez Charles par Whatsapp au 052-5536333 ou envoyez votre candidature à l’adresse suivante :

charles@palaisdesthes.co.il

Vos principales missions seront les suivantes :

Accueillir, orienter et conseiller les clients

Réaliser les ventes, proposer des produits complémentaires et additionnels

Gérer les encaissements

Participer à la bonne tenue de la Boutique et des arrières : réassort, conditionnement, rangement

Préparer les commandes pour le site

Profil recherché :