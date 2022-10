Tout ce que vous aimeriez savoir sur les dattes israéliennes

Quelques généralités

La datte est le fruit du palmier-dattier. Ce grand palmier peut pousser dans le désert surtout s’il y a de l’eau, même saumâtre, à proximité .

La datte est l’une des sept espèces de la terre d’Israël : une terre de froment et d’orge, de raisin, de figue et de grenade, une terre d’olive huileuse et de miel ( Deutéronome 8:8). Le miel fait ici allusion au miel de dattes.

Les palmes du dattier figurent aussi parmi les quatre espèces de Souccot. Elles forment le loulav.

En Israël, on trouve des palmeraies tout au long de la faille syro-africaine, du Nord au Sud, depuis la région du lac de Tibériade, dans la vallée du Jourdain, près de la mer Morte, dans l’Arava jusqu’à Eilat. On parle de plus de 800 000 arbres.

C’est une culture très intéressante économiquement pour le pays. Plus de 18 000 tonnes de dattes sont récoltées par an.

La datte la plus cultivée dans le pays est la Madjool, surnommée la Reine des dattes. Mais on fait pousser aussi la Bahri une datte fraîche de couleur jaune que l’on vend en régimes et qui mûrit seulement après un passage au congélateur ainsi que la Deglet Nour, moins sucrée et plus sèche. Il existe aussi quelques palmeraies de variétés plus rares comme la Hiani, la Zahidi, la Halwi, l’Amari et la Deri.

Petit historique de la datte en Israël

En Israël, la culture des dattes est un retour aux sources, une entreprise éminemment sioniste. Les dattes de la région d’Ein Gédi étaient fameuses du Second Temple à l’époque romaine et byzantine. Le roi Hérode en offrait à l’Empereur romain. Mais, depuis le XVe siècle, cette culture a pratiquement disparu du pays. Ce n’est qu’en 1924 que Yossef Weiss rapportent des pousses, des rejets de palmiers d’Égypte pour les réintroduire autour du lac de Tibériade, sans grand succès.

Ben Zion Israeli (1887-1954)

Ben Zion Israeli (1887-1954), l’un des membres du groupe Kinneret est à l’origine de l’introduction du palmier-dattier dans le pays. Originaire d’Ukraine, il monte en Eretz Israël après les pogroms de Kichinev.

Entre 1933 et 1939, Ben Zion Israeli part à la recherche de plants de palmiers-dattiers. Cette quête l’emmènera par huit fois en Irak, en Iran, au Kurdistan et jusqu’à la frontière du Pakistan. Il achètera aux cultivateurs locaux des plants et aussi des conseils. La culture des dattes demande un savoir-faire certain. ll ramènera plus de 10 000 rejets de 35 sortes de palmiers-dattiers différents. L’entreprise était assez risquée car la loi irakienne interdisait l’export de palmiers-dattiers pour protéger la culture du pays. Les communautés juives locales l’aidèrent souvent à rentrer en contact avec les paysans. Par la même occasion, il apportait à ces communautés souvent isolées la nouvelle du sionisme et du rétablissement des Juifs dans le pays de leurs ancêtres ce qui lui valut à l’occasion d’être pris pour le Messie.

Cela me rappelle la façon dont le botaniste Robert Fortune a subtilisé des plants de thé chinois pour que les Anglais les acclimatent en Inde.

En 1954, Ben Zion Israeli voulut repartir pour ramener d’autres pousses de palmiers de la frontière entre l’Iran et l’Irak mais il fut tué dans la tragédie de Ma’agan. Le 29 juillet 1954, un avion léger s’est écrasé sur une foule assistant à un service commémoratif pour les parachutistes du Yishouv au kibboutz Ma’agan. 17 personnes ont été tuées et 25 blessées.

Sur la tombe de Ben Zion Israeli à Kinneret est gravé l’image d’un palmier dattier.

Après sa mort, c’est Yani Avidor du mochav Nahalal qui se chargea de la nouvelle expédition et ramena plus de 60 000 rejets. C’est véritablement à ce moment que débuta l’aventure des palmiers-dattiers en Israël aussi grâce aux compétences du botaniste Shmuel Stoler.

Pour un résumé en images en hébreu.

La Madjool

La « Reine des dattes », est une datte particulièrement sucrée et charnue qui peut peser entre 20 et 30 grammes (les autres variétés pèsent entre 6 et 11 grammes). Elle est originaire du Maroc mais c’est de Californie qu’elle est arrivée en Israël dans les années 1970. Aujourd’hui, 80 % des dattes cultivées en Israël sont des madjools. L’arbre s’étant très bien adapté dans le pays, Israël est devenu le premier producteur de la datte madjool.

Le silan

Dans la Bible, l’expression: « Un pays ruisselant de lait et de miel », est une expression utilisée vingt fois. Les Sages pensent qu’il s’agit du fameux silan, le sirop ou le miel de dattes.

Le prénom Tamar

D’après un article du journal Ynet, depuis la création de l’Etat d’Israël en 1948, le prénom Tamar a été le 7e le plus donné avec 39 930 personnes qui le portent.

La bénédiction sur la datte dans le seder de Roch Hachana יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה’ אֱלֹהינוּ וֵאלֵֹהי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁיִּתַּמּוּ אוֹיְבֵינוּ וְשׂוֹנְאֵינוּ וְכָל מְבַקְשֵׁי רָעָתֵנוּ Puisse être Ta volonté, Éternel notre Dieu et Dieu de nos pères, qu’il y a une fin à nos ennemis, ceux qui nous haïssent et tous ceux qui nous veulent du mal Le mot tamar ayant une homophonie avec le mot hébreu tam en hébreu signifiant fin. Le saviez-vous ? La phœniciculture est la culture du palmier dattier

Mathusalem, un palmier-dattier ressuscité

Et pour finir, la magnifique histoire de ce palmier-dattier ressuscité et qui donne des dattes. Des graines de dattes vieilles de 2000 ans ont été récupérées dans des fouilles archéologiques à Massada. Après que des scientifiques ont étudié leur patrimoine génétique, elles ont été replantées, il y a quelques années, grâce aux bons soins de la botaniste Sarah Sallon. Le palmier-dattier de Judée a grandi et a donné des dattes. Quel magnifique symbole d’espoir !

Bonne année à tous ! Que votre année soit aussi douce qu’une datte israélienne !