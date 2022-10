Recette traditionnelle : Cigares aux amandes

Carole Sand-Samoul partage avec nous les recettes traditionnelles de nos mères.

Voici les cigares aux amandes confectionnés avec des feuilles de bricks. Ma belle-mère Jeannine faisait la pâte pour les cigares. Ma mère Huguette a toujours fait avec les feuilles de brick.

Ingrédients

– Feuilles de brick

– 250 g d’amandes sans la peau

– 75 g de sucre glace

– 1 pincée de cannelle (facultatif)

– 40 g d’huile

– 1 blanc d’œuf

– 1 orange ou 1 citron (selon les préférences)

– Pour le sirop : 1 verre d’eau + ½ verre de miel + ¼ de verre d’eau de fleur d’oranger

– 1 verre d’huile de tournesol pour la friture

1ère étape :

Placer les amandes dans un plat au four les faire dorer en les remuant 10 minutes maximum

– elles doivent juste colorer.

Les mixer pour les réduire en petits bouts (pas en poudre).

2ème étape :

Dans un grand plat, mélanger la pâte d’amande obtenue avec :

le sucre glace, l’huile et l’eau de fleur d’oranger.

Râper l’orange, la rajouter ainsi que la cannelle.

Mélanger le tout. Le mélange ne doit pas être liquide mais former une pâte.

3 ème étape :

Couper les feuilles de bricks en 4.

Placer un côté pointu ver soi.

Y déposer un petite quantité de pâte d’amande roulée en forme de cigare.

Rouler à mi-hauteur et plier les côtés droit et gauche par-dessus et finir en roulant en en

déposant un peu de blanc d’œuf en guise de liant.

Placer les cigares au fur et à mesure sur un plat et poser quelque chose de lourd dessus pour les

maintenir.

4ème étape :

On peut les faire frire immédiatement ou les congeler tels quels pour les faire frire plus tard.

Plonger les cigares dans une poêle avec de l’huile bien chaude. Les faire frire en les retournant. Les déposer sur un papier absorbant.

5ème étape :

Dans une casserole faire chauffer doucement l’eau, le miel et la fleur d’oranger.

Une fois les cigares aux amandes refroidis, les plonger les dans ce sirop et déposer sur un plat à servir décoratif.

Un régal !