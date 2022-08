Chema Israël en 6 interprétations

Le Chema Israël שמע ישראל Ecoute Israël est l’une des prières les plus emblématiques de la liturgie juive. Il est composé de plusieurs versets bibliques. On le lit à la synagogue aux offices du matin et du soir et à la fin de Yom Kippour. C’est l’une des premières prières que les enfants apprennent par coeur. Je l’ai apprise au Talmud Torah à Aix-en-Provence grâce au Rabbin Désiré Elbèze z »l. On la dit aussi avant de mourir. Elle encadre donc la vie d’un Juif. C’est une déclaration de foi en un Dieu unique. Quand on la récite, on couvre ses yeux comme pour encore plus souligner l’importance de l’écoute. On la retrouve aussi aussi dans le boitier des téfilin et dans la Mezouza. (Pour en savoir plus : le site Akadem)

J’ai choisi 6 chansons reprennent tout ou une partie du Chema Israël.

En 1999, le chanteur Zvika Pick qui reprend en boucle et avec beaucoup de conviction le premier verset.

2. En 2001, en pleine Intifada, Sarit Haddad dans la chanson Kshé HaLev Bokhé כשהלב בוכה, Quand le coeur pleure, reprend les mots Chema Israël.

3. En 2020, Maor Edri reprend le premier verset d’abord sur un rythme de prière puis sur un rythme plus dansant.

4. Tout le Chema lu suivant le rite marocain.

5. Chema Israël à la façon yéménite.

6. En 2022, Aaron Razel et David De’or chante une chanson dont le refrain est Chema Israël