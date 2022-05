74 bonnes nouvelles d’Israël pour le 74e anniversaire

Je renoue avec une tradition que j’ai un peu négligée ces dernières années : Les Bonnes nouvelles d’Israël pour Yom Haatsmaout. Le 74e anniversaire d’Israël se fêtera du 4 mai 2022 au soir au 5 mai 2022 à la tombée de la nuit.

1. Israël a été classé neuvième pays le plus heureux au monde selon le rapport mondial sur le bonheur.

2. Magnifique palmarès israélien aux Jeux olympiques de Tokyo : 2 médailles d’or et 2 médailles de bronze.

3. Un astronaute israélien Eytan Stibbe à bord de la Station spatiale internationale.

4. A partir 1er mars 2022, les touristes (vaccinés et non-vaccinés) ont pu enfin revenir en Israël.

5. De la guerre en Ukraine au Marathon de Jérusalem : Valentina Versca, 32 ans, a quitté l’Ukraine avec sa fille en laissant son mari pour se réfugier en Israël. Elle a participé au Marathon de Jérusalem …qu’elle a gagné !

6. Les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Maroc et de l’Egypte, ont participé à un sommet régional historique de deux jours dans le désert du Néguev.

7. Un nouvel hôtel de rêve en Israël Six Senses Shaharut !

8. Les start-up israéliennes ont levé 25 milliards de dollars, soit un bond de 136% sur un an et un rythme de progression double par rapport à la moyenne dans le monde.

9. Israël teste le premier système de défense laser contre les drones, baptisé rayon de fer.

10. La série israélienne Tehran remporte l’International Emmy Award de la meilleure série télévisée dramatique !

11. L’épée d’un croisé vieille de 900 ans découverte par un plongeur en Israël.

12. Miss India a été couronnée Miss Univers au concours qui s’est déroulé pour la 1e fois en Israël à Eilat.

13. Impressionnant : la Jérusalem de l’époque du Second Temple recréée en Lego par l’artiste Rocco Buttliere. Plus de 114 000 briques et plus de 400 heures de travail ! 14. La synagogue de l’hôpital Hadassah à Jérusalem avec les 12 magnifiques vitraux de Chagall a été inaugurée le 6 février 1962, il y a 60 ans. 15. Un volume d’Amos Oz dans la collection Quarto est paru aux éditions Gallimard. 16. Où est Anne Frank, le film d’Ari Folman a été présenté au Festival de Cannes. Dans la version en hébreu, on retrouve la voix de David Shaul, le compagnon de ma fille Sarah !

17. Le plus grand pressoir du monde, datant de l’ère byzantine, découvert en Israël.

18. Plus de 191 000 bébés israéliens ont vu le jour depuis les 73 ans d’Israël et parmi eux ma petite-fille Mila.

19. Le Bal, une magnifique exposition qui nous a fait rêvés au Musée du Design à Holon.

20. L’Orchestre Philharmonique d’Israël a fêté son 85e anniversaire ! Mazal tov !

21. La série שעת אפס, The lesson, remporte le titre de Meilleure série aux Canneseries et la Meilleure interprétation revient à Maya Landsmann pour son rôle dans cette même série !

22. Avishag Semberg (53kg) et Dana Azran (73kg+) sont toutes deux médailles d’or dans leur catégorie à la Coupe du monde de Taekwando à Sarajevo. Bravo les championnes israéliennes !

23. Le bain de Sonia, un bain thérapeutique pour les bébés est arrivé en Israël.

24. L’artiste Ilit Azoulay représente Israël à la Biennale de Venise.

25. « C’est là que nous habitons » d’Esther Orner a été traduit en hébreu par Rita Kogan et a été publié dans le journal Haaretz, le 29 décembre 2021.

26. Il filme des moutons avec un drone et sa vidéo devient virale.

27. En tout, 9 médailles pour Israël aux Jeux Paralympiques de Tokyo et record du monde pour le nageur Mark Maliar !

28. Palmarès israélien au Festival SERIES MANIA : Le Prix de la Meilleure Série de la Nuit Des Comédies 2022 est remis à : Bloody Murray (Israël) créée par Stav Idisis. Avec Naomi Levov, Rotem Sela, Shlomi Tapiero, Omer Etzion, Yoram Tolledano, Aviv Pinkas – Musique par Jasmin Moallem. Et le prix du meilleur acteur en compétition internationale à Yehuda Levi pour son rôle dans Fire Dance.

29. Pour sa première acquisition israélienne, LinkedIn, propriété de Microsoft, acquiert la plateforme israélienne d’analyse marketing Oribi pour 80 millions de dollars.

30. Israël est le premier pays au monde à interdire la vente de fourrure.

31. Notre surfeuse Anat Lelior n’a pas obtenu de médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il n’en reste pas moins que c’est un exploit qu’elle y ait participé ! (Les vagues en Israël n’étant pas optimales)

32. Après Bruxelles, la galerie Dvir basée à Tel Aviv ouvre un espace à Paris.

33. 90 sportifs israéliens présents aux Jeux Olympiques de Tokyo et pour la 1e fois depuis 1972, le souvenir des 11 athlètes israéliens victimes du terrorisme palestinien a été rappelé pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.

34. Une place au nom d’André Chouraqui a été inaugurée à Jérusalem.

35. Pour la 1e fois, Ehud Gazit, un scientifique israélien tiendra la chaire de chimie du prestigieux Institut Solvay fondé en Belgique en 1911 pour soutenir la recherche novatrice.

36. En 2021, le PIB (Produit Intérieur Brut) a connu une croissance exceptionnelle de 8,1%, sa plus forte croissance en 21 ans.

37. Timna-Nelson Levy remporte la médaille d’or aux Championnats d’Europe de judo.

38. Le Réaliste, une bande dessinée d’Asaf Hanuka est sorti chez Sheinkis Editions.

39. Pour la 4e année consécutive, le Musée de Tel Aviv dans la liste des cent musées les plus visités au monde. La rétrospective Yoyoi Kusama a battu tous les records d’audience.

40. L’israélienne Nurith Aviv a réalisé un nouveau film : Des mots qui restent.

41. La saison 2 d’En Thérapie est visible sur ARTE, c’est l’adaptation de la série israélienne BeTipoul.

42. La tour TOHA conçu par Ron Arad a gagné un prix de design pour la conception de tours de bureaux.

43. Pour la première fois, des fouilles montrent que l’Homme de Neanderthal et l’Homo sapiens auraient coexisté dans le Désert du Néguev.

44. Les Emirats Arabes Unis ont ouvert une ambassade à Tel Aviv.

45. Et toujours du bon cinéma israélien, notamment avec Portrait of Victory d’Avi Nesher, produit par Ehud Bleiberg.

46. Redefine meat, la compagnie qui développe de la viande qui n’est pas de la viande servie dans les restaurants d’Israël.

47. Les visites artistiques guidées par ma fille Sarah ont repris.

48. L’artiste Spencer Tunick est revenu photographier 200 volontaires totalement nus pour sensibiliser à l’assèchement de la mer Morte. Son oeuvre est présentée dans un musée virtuel de la mer Morte.

49. Pour la 1e fois, un pavillon d’exposition israélien où sont présentées des technologies innovantes a été inauguré au Forum mondial de l’eau à Dakar.

50. Sortie du 19e numéro de la revue Continuum, la revue des écrivains israéliens de langue française.

51. 4 inventions israéliennes dans la liste du Time.

52. La meilleure guitare électrique de l’année, selon les experts du magazine Guitar, est la Stinger de Macmull Custom Guitars développée à Ma’aleh Adumim. 53. Le Maroc ouvre se première liaison aérienne directe avec Israël.

54. Fierté pour l’agriculture israélienne : le producteur de fraises Tut Basadeh situé dans la région du Sharon est entré dans le livre « Guinness » des records grâce à une fraise pesant…289 grammes !

55. Sortie prochaine de Fauda 4 avec la participation de Laura Smet.

56. Du houmous dans l’espace ! Des pois chiches israéliens envoyés dans l’espace.

57. Du fil d’araignée synthétique qui combine force et élasticité made in Israel.

58. Une impressionnante mosaïque byzantine restaurée, 30 ans après sa découverte, enfin visible à Naharya.

59. Des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv ont découvert une algue mutante qui permet la production d’hydrogène vert à l’échelle industrielle.

60. Love brings love : le défilé hommage au styliste israélien Alber Elbaz au Palais Galliera à Paris.

61. Noam Sasson, un jeune prodige de 8 ans gagne une compétition d’échecs pour les moins de 9 ans.

62. Le restaurant Shabour du chef israélien Assaf Granit à Paris conserve son étoile Michelin attribuée en 2021.

63. Israël a ouvert un hôpital de campagne en Ukraine où des milliers de personnes sont soignées.

64. Quentin Tarantino qui est marié à l’Israélienne Daniela Pick fait des progrès en hébreu comme il le montre dans l’émission américaine de Jimmy Kimmel.

65. Un Butterfly House, une Maison des Papillons, la première de ce type en Israël s’est ajoutée au Zoo biblique de Jérusalem

66. Intel rachète Tower Semiconductor (Israël) pour 5 milliards d’euros.

67. Les ophtalmologues du centre médical Shaare Zedek de Jérusalem ont réalisé une percée médicale avec le premier implant de la cornée 3D la plus fine faite de matériau acrylique synthétique.

68. Le Professeur Eliezer Rabinovici de l’Université hébraïque de Jérusalem élu 24ème président du CERN.

69. De nombreux nouveaux hôtels ont ouvert comme le Debrah Brown, le Selina Neve Tsedek, le David Kempinski à Tel Aviv.

70. Le film Sheherut (Parenté) d’Orin Kadoori, étudiante de l’École de cinéma et télévision Steve Tisch de l’Université de Tel-Aviv, fait partie des 16 courts-métrages sélectionnés parmi les 1528 proposés par les écoles de cinéma du monde entier.pour le Festival de Cannes 2022, dans le cadre de la Cinéfondation, la compétition officielle du film étudiant, dédiée à la découverte de la future génération de cinéastes.

71. IDC Herzliya, un collège privé (où étudient ma fille Anaël et mon neveu Daniel) est reconnu comme université en Israël (la 10e du pays) et prend le nom de Reichman University.

72. Israël décroche l’or aux Championnats du monde juniors d’escrime à Dubaï.

73. 42 675 olim sont arrivés en Israël depuis Yom Haatsmout de l’année dernière (dont 15 000 ce premier trimestre 2022 venus principalement d’Ukraine et de Russie).

74. Le Rakavlit, un nouveau téléphérique vient d’être mis en fonction à Haifa. Il relie la baie au Technion.

Ma liste est personnelle et non exhaustive (sinon j’aurai eu plus de 74 bonnes nouvelles !) mais j’ai essayé de couvrir le plus de domaines possibles. Je vous invite d’ailleurs à ajouter vos bonnes nouvelles d’Israël dans les commentaires.

Et maintenant à vous ! – Vous avez aimé ces bonnes nouvelles ?

Partagez ce billet sur les réseaux sociaux et faites circuler ces 74 bonnes nouvelles d’Israël ! Merci !

Yom Haatsmaout sameah ! Mazal tov Israël !

Rachel Samoul