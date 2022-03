Pourim 1943 : Annulation des festivités à Tel Aviv

Ceci est une affiche de la municipalité de Tel Aviv qui annonce « l’annulation des festivités de Pourim » en mars 1943, suite à des nouvelles difficiles venant d’Europe. Elle est signée du maire de Tel Aviv à l’époque Israël Rokah – 4e maire de Tel Aviv de 1936 à 1953.

Sur l’affiche, après le titre, en plus petits commentaires, une dépêche provenant de Londres et annonçant les débuts d’une révolte de Juifs dans le ghetto de Varsovie :

Lors d’actions des Allemands pour éliminer une partie du ghetto de Varsovie, les Allemands ont rencontré une forte opposition des Juifs . Soixante-dix Allemands ont été tués dans cette lutte. La répression a été terrible. Des centaines de Juifs ont été tués à la mitraillette. Ensuite 6000 Juifs ont été rassemblés et envoyés vers une destination inconnue. Des nouvelles similaires ont été reçues de la ville Radom.

Puis vient l’annonce du Maire de l’époque Israël Rokach :

Pourim 1943

« En raison de ces horribles nouvelles, la Municipalité de Tel-Aviv a décidé en signe de deuil et de solidarité, d’interdire et d’arrêter en ce Pourim toutes les représentations dans les parcs d’attractions, au cinéma et au théâtre ( à l’exception des restaurants et des cafés.)

« Qu’il n’y ait pas de bruit de joie et de réjouissance dans notre ville aujourd’hui ».

Source : La page Facebook de Beth Ariela et des bibliothèques de Tel Aviv-Yaffo