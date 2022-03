Derech HaZait, des oliviers centenaires dans le Néguev

Nous avons découvert Derech HaZait en nous rendant dans le Néguev Occidental pour admirer les anémones. Une pépinière très bien achalandée et à des prix raisonnables, un café bien sympathique dans la pépinière, un coin avec des animaux pour les enfants, et une oliveraie incroyable. C’est la plus grande collection de vieux oliviers du pays. Ces oliviers me font penser aux Ents du « Seigneur des anneaux » de J. R. R Tolkien. On dirait qu’il pourrait bouger et se mettre en marche ! Une ambiance très féérique !

Cet olivier a été touché, en novembre 2019, par un missile Grad tiré par le Hamas (nous ne sommes qu’à quelques kilomètres de la frontière avec la Bande de Gaza). Il a pris feu mais dès l’année suivante, il a de nouveau bourgeonné ! A ce propos, à Derech HaZait, on trouve aussi un centre équestre thérapeutique. De nombreux enfants de la région y pratiquent l’équitation après un post-trauma dû aux tirs de missiles sur la population civile.





Il y a aussi un impressionnant olivier qui pèse 18 tonnes dont on nous dit qu’il est âgé de 3000 ans. Rendez-vous compte, il serait donc contemporain du Temple de Salomon !

Leur page Facebook (en hébreu)

L’endroit est casher et donc fermé le samedi :

Dimanche à jeudi :09:00-17:00

Vendredi : 09:00-13:00

Leur emplacement exact : https://goo.gl/maps/4D7cErunW7vNYMBJ9