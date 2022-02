Le Parc national de l’embouchure du Nahal Sorek

Nahal Sorek est l’un des plus longs cours d’eau d’Israël, environ 70 kilomètres. Sa source se trouve dans les montagnes de Jérusalem au sud de Ramallah et il vient se jeter dans la Méditerranée au nord du kibbutz Palmahim. On le cite dans le Livre des Juges. C’est là que Samson rencontra Dalila : Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila (Juges 16,4).

A l’endroit où il va se jeter dans la Méditerranée se trouve le parc national de l’estuaire de Nahal Soreq où je vous emmène en promenade ! A une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv, une belle randonnée avec des paysages particulièrement variés : un cours d’eau, des zones sablonneuses, des dunes et un débouché spectaculaire sur la mer. Je vous conseille de vous y promener après des pluies abondantes en février-mars, au moment de la floraison.

Le sentier de randonnée est situé près du kibboutz Palmachim, au sud-ouest de Rishon LeZion. L’accès à la zone se fait par la route 4311.

La promenade débute dans un bosquet d’eucalyptus. Un sentier goudronné mène jusqu’à un passage à gué sur le Nahal Sorek. Si vous faites la promenade après des pluies abondantes, le cours d’eau peut être impressionnant (pour Israël !).

C’est là que se termine la partie pavée du sentier. On peut continuer la promenade en suivant le cours d’eau. On atteint ensuite l’île aux tortues. C’est une île artificielle où se côtoient des tortues et des tortues à carapace molle appelées Trionychidae. On vit aussi des hérons et des poules d’eau.

Plus loin, un endroit appelé belvédère des cormorans car une bande de cormorans s’y est installée. De nombreux arbres sans feuilles ont blanchi à cause des excréments d’oiseaux. Ils finiront par mourir – puis les cormorans migreront probablement ailleurs.

Beaucoup de fleurs. C’est la saison ! Des séneçons de Jacob סביון יפה, des iris pourpres, des anémones rouges, des maresia pulchella, de jolies petites fleurs roses qui poussent à même le sable, des oxalis חמציציםם et d’autres encore dont je ne connais pas les noms.

Et des arbres magnifiques :

De là, nous montons vers une crête en calcaire. Vers l’Est, cette vue:

Vers l’Ouest, des dunes et la mer. Au nord,l et au loin les tours de Bat-Yam. Au Sud, Nahal Soreq qui se jette dans la Méditerranée, Sorek la plus grande usine de dessalement d’Israël et le kibboutz Palmahim.

On revient vers le parking par des chemins sablonneux.

Le sentier de randonnée est situé près du kibboutz Palmachim, au sud-ouest de Rishon LeZion. L’accès à la zone se fait par la route 4311.

Attention : il est interdit de boire l’eau du cours d’eau et de se baigner dans le Nahal Sorek.

La promenade dure environ deux heures. Plus, si on fait un pique-nique !

Pour en savoir plus (en hébreu), cliquer ici