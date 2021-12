Photomenta, une exposition de photos méditerranéennes

MUZA, le musée Eretz Israël de Tel Aviv, présente le premier Photomenta, – une exposition photographique à grande échelle qui aura lieu tous les cinq ans. On y montre une centaine d’œuvres d’une trentaine de photographes venus de pays du pourtour méditerranéen, de la Tunisie à l’Albanie, en passant entre autres par la Grèce, le Maroc et Israël.

Au-delà des frontières et des conflits politiques, les photographies exposées mettent en valeur la rencontre avec les « autres » de notre voisinage. L’exposition se déroule dans toutes les galeries du musée, les pavillons et le jardin archéologique. Ainsi, la série de photographies exposées côtoie les trésors archéologiques et historiques du musée.

Quelques photos que j’ai aimées :

Faten Gaddes (France/Tunisie) et sa série trompe-l’oeil :

Laetizia Battaglia (Italie) :

Noa Ben-Nun Melamed (Israël) et sa vidéo intitulée Chronique de la mer :

Oded Balilty (Israël) et ses montagnes de verre :

Marie Hudelot (France-Algérie) :

Et aussi l’installation video You don’t have to do a thing de Dafna Tal :

Dans cette installation vidéo, Dafna Tal examine les réactions des gens à des sons associés aux trois grandes cultures et religions de Jérusalem, prières en hébreu, en latin et en arabe. Chacun des participants est assis dans une pièce sombre et écoute la même bande-son. À partir de leurs réactions, mimiques et gestuelles de refus et d’approbation – sourire, ennui, rejet, plaisir, grimace – l’artiste a créé une série de portraits vidéo.

Participants :

Raida Adon (Acre, Israel); Oded Balilty (Israël); Laetizia Battaglia (Italie); Raed Bawayah (The Palestinian Authority/France); Orit Adar-Bechar (Israël); Hicham Benohoud (Maroc); Noa Ben-Nun Melamed (Israël); Primož Bizjak (Slovénie); Nadir Bucan (Turquie); Itamar Doari (Israël); Faten Gaddes (France/Tunisie); Ana Galan (Espagne); Maya Geller (Israël); Dor Guez (Jaffa, Israël); Raafat Hattab (Jaffa, Israël); Oded Hirsch (Israël); Marie Hudelot (France-Algérie); Max Juhasz (Croatie); Yoram Kupermintz (Israël); Nicolas Lambouris (Chypre); Dana Levy (Israël); Luca Locatelli (Italie); Adrian Paci (Albanie/Italie); Maria Pansini (Italie); Theodor Papadakis(Gréce); Francesca Piqueras (France); David Pisani (Malte); Siniša Radulović (Montenegro); Ritty Tacsum (Malte); Dafna Tal (Israël); Vertigo (Israël); Hinda Weiss (Israël); Ammar Younis (Kafr Ara, Israël); Tamir Zadok (Israël); Almin Zrno (Bosnie-Herzegovine)

Commissaire d’exposition : Guy Raz

Jusqu’en mars 2021

2 Haim Levanon St., Ramat Aviv, Tel Aviv

Pour plus d’informatoons sur les heures d’ouverture, cliquer ici