5 photos de 1917 à 1932, colorisées

Voici cinq photos colorisées du pays, avant l’Indépendance. Les photos à l’origine en noir et blanc ont été colorisées par My Heritage. Elles proviennent de la collection de la colonie américaine à Jérusalem qui se trouve à la Bibliothèque du Congrès aux Etats-Unis. La collection complète comprend plus de 16 600 articles sur la colonie américaine, une communauté chrétienne utopique fondée par un petit groupe d’expatriés américains en Palestine ottomane en 1881.

Des soldats britanniques devant la Porte de Jaffa à Jérusalem après la reddition des Ottomans en décembre 1917 ( Photo: The American Colony Photo Department, MyHeritage )

Le ministre des Colonies Winston Churchill et l’évêque Rene McKains visite le cimetière militaire sur le Mont Scopus à Jérusalem en 1921 ( Photo: The American Colony Photo Department, MyHeritage )

Abdallah 1er, émir de Transjordanie de 1921 à 1946, avec l’industriel Pinhas Rotenberg lors de l’inauguration de la centrale électrique de Naharayim, juin 1932 ( Photo: The American Colony Photo Department, MyHeritage )

Femmes et Hommes priant ensemble devant le Mur occidental au début des années 1920 (Photo: The American Colony Photo Department, MyHeritage)

Source : Rare photos give colored glimpse into 20th century Israel