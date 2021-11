Le Bal, mode et escapisme au Musée du Design de Holon

Yaara Keydar est une historienne et une conférencière spécialisée dans la mode. Elle est la commissaire de cette belle exposition au Musée du Design de Holon. C’était elle aussi qui avait conçu l’expo-hommage Je t’aime, Ronit Elkabetz.

Dans la première salle, une histoire du Bal racontée par les vêtements portés du XVIIIe aux années 1980. Les robes sont toutes blanches et en coton pour mettre en valeur plus leur forme que les tissus. Elles ont été réalisées par l’historien du costume Moni Mednik et le résultat est tout simplement bluffant !

Mais le présent et le local est aussi à l’honneur, Yaara Keydar a demandé à des stylistes israéliens, parmi eux et pour ne citer que les plus connus, Sharon Tal à l’origine du renouveau de Maskit, Shahar Avnet, Alon Livne et Vivi Bellaish, de réaliser des robes de bal. Et cette fois-ci, la couleur est au rendez-vous. 82 robes qui mettent en valeur la créativité des stylistes israéliens dans ce domaine. On le sait peu mais Israël est une grande puissance au niveau du design des robes de mariées !

Et pour finir, cerise sur le gâteau ou plutôt pomme sur le chapeau (de Maoz Zabar), une chambre à desserts concoctée par le pâtissier Alon Shabo, dans une gamme de rose, des macarons, des pièces montées. Les gâteaux sont faits avec du sucre, de la poudre d’amandes, du béton et du Styrofoam et ont demandé 1000 heures de travail. Un plaisir pour les yeux et quand on sort de l’exposition, on a qu’une envie, se rendre à la pâtisserie d’Alon Shabo !

On peut voir Le Bal au Design Museum Holon, 8 rue Pinhas Eilon, www.dmh.org.il , 073-2151500

Jusqu’au 11 décembre 2021