Cartoville, un guide de Tel Aviv

Ville blanche aux édifices Bauhaus, ruelles pavées de Jaffa, plages de sable blanc et mer turquoise, marchés colorés, houmous, falafels et tables de chefs, kiosques à café, bars à cocktails et clubbing jusqu’au bout de la nuit, échappée à Césarée ou à Haïfa : suivez le guide !

Quatre dépliants pour explorer tous les quartiers de Tel Aviv : Le centre-ville hérissé de buildings, Kerem Hatemanim, quartier yéménite à deux pas du vibrant marché HaCarmel, Neve Tzedek, premier quartier juif de la ville aux maisonnettes parées de bougainvilliers, l’orientale Jaffa, la Ville blanche, classée à l’Unesco pour sa concentration unique au monde d’édifices Bauhaus, Florentine, ancienne zone d’ateliers devenue le fief de la jeunesse branchée, Ramat Aviv où se trouvent tous les grands musées.

Vivre à l’heure de Tel Aviv ! 10 bonnes idées pour profiter pleinement de la ville : petit déjeuner à l’israélienne, surfer, ou faire la fête jusqu’au petit matin ! Les échappées : Balades et bonnes adresses aux environs de Tel Aviv : Césarée et ses ruines antiques, Saint-Jean d’Acre et sa très belle forteresse croisée, Design Museum Holon, musée du design dans un extraordinaire bâtiment signé Ron Arad.

C’est donc le guide idéal pour les courts séjours ! Il existe aussi un Cartoville Jérusalem.

Chers Touristes, on vous attend avec impatience !