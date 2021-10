Cinq chansons en hébreu inspirées par Berechit, Au Commencement

La dernière lettre de la Torah est le Lamed למד du mot Israël ישראל, la première est le beth בית du mot Berechit בראשית, Au Commencement. Ces deux lettres forment le mot Lev, לב, coeur en hébreu. C’est avec tout mon coeur que j’ai compilé cinq chansons en hébreu inspirées par Berechit, la première parasha (en français, on dit péricope) de la Torah qui parlent d’amour. Berechit est aussi le nom du premier livre de la Torah, la Genèse en français.

1. En 1973, Berechit chantée par Gabi Shoshan, musique de Zvika Noï et paroles d’Ehoud Manor

2. En 1986, Berechit Olam, une chanson de Shlomi Shabbat où il est question du commencement du monde avec Adam et Eve. C’est devenue une chanson très populaire lors de mariages.

3. En 2011, Noah avec l’Orchestre symphonique de Jérusalem interprète Bereshit, paroles de Haïm Heffer et musique de Sacha Argov

4. En 2018, Berechiî, la chanson écrite, composée et chantée par Idan Raichel. L’artiste Ilana Yahav fait avec du sable des merveilles.

5. Et pour finir, nous revenons au commencement, à la chanson de Gabi Shushan, magnifiquement chantée par Dikla et Zehava Ben

בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ. ב וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אֱלֹהִים, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמָּיִם

1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 Or la terre n’était que solitude et chaos; des ténèbres couvraient la face de l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux

Pour lire tout le texte de la parasha en hébreu et en français