La 21e édition du Festival du cinéma israélien de Paris se déroulera du 4 au 11 octobre 2021 au Cinema Majestic, 18 rue de Passy 75016 Paris. Un événement à ne pas manquer.

Des longs métrages comme My Kid de Nir Bergman, Asia avec la merveilleuse actrice Shira Has vue dans la série Unorthodox, Et il y eut un matin d’Eran Kolirin. Où est Anne Franck d’Ari Folman et d’autres.

Des documentaires : RAYMONDE EL BIDAOUIA par sa fille l’actrice Yael Abecassis, LA MORT EN FACE, LE POGROM DE IASI de William Karel et Nellu Cohn, le passionnant SCHOCKEN, UNE VIE ALLEMANDE de Noemi Schory.

Et aussi les deux premiers épisodes de la série : The Beauty Queen of Jerusalem

Pour plus de détails sur le Festival du cinéma israélien de Paris et pour télécharger le programme, cliquez ici

Vous pouvez acheter tous vos billets sur : www.dulaccinemas.com et bien sûr en caisse du Majestic Passy.

Les films sont sous-titrés en français.