Sept chansons israéliennes nostalgiques sur l’automne

Voilà une nouvelle compilation de chansons israéliennes. Cette fois-ci, le thème est l’automne, stav, סתיו en hébreu. En Israël, c’est une saison quelque peu différente de l’européenne. Peu d’arbres qui perdent leurs feuilles et s’ils le font, c’est bien plus tard. Pas de feuilles aux couleurs rougeoyantes ou dorées. Je me souviens que pour moi cette saison à Aix-en-Provence, c’était marcher dans un tapis de feuilles de platanes.

Pourtant, bien qu’en Israël, il y n’ait seulement que deux véritables saisons, la saison des pluies et la saison sèche, si on est attentif, on peut déceler des changements, des nuages plus nombreux, une brise plus importante et les jours qui raccourcissent. Et surtout, en Israël, l’automne, c’est le mois de Tichri et son cortège de fêtes, Rosh Hashana, Kippour, Souccot. Tout le monde espère que la première pluie, le yoré, va arroser les souccot, promesse d’une année pluvieuse.

Ecoutons d’abord, Stav, un classique d’Esther Ofarim enregistré en 1961.

Un an plus tard, en 1962, Esther Ofarim enregistra aussi la chanson en français sous le titre Automne (Dans tes bras, je serai)

Retrouvons Arik Einstein en 1973 avec Vent d’automne, Rouah Stav, רוח סטיו

Nous voilà avec la Chanson d’automne, שיר סתיו d’Arik Lavie en 1974

En 1987, Gali Atari chante l’automne israélien, stav israeli,סתיו ישראלי

Et aussi en 1987, Gidi Gov chante Presque l’automne, Kimat Stav, כמעת סתיו

En 1988, retrouvons Arik Einstein, avec un magnifique poème d’Avraham Halfi mis en musique par Yoni Rechter, Un automne juif, Stav Yehudi, סתיו יהודי

Et pour finir, une réinterprétation par Noga Erez pour le projet Tav Hachaa, d’une chanson de 1995 du groupe Efo HaYeled, Evihou ète hastav, הביאו את הסתיו