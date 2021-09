Un Minyan orthodoxe participatif à Paris

Lors de mon passage en Belgique, j’ai suivi régulièrement les cours du Professeur Liliane Vana, une femme orthodoxe érudite. Une femme exceptionnelle. Le Professeur L. Vana a créé voilà presque dix ans LectureSefer et elle organise des lectures de la Torah par les femmes dans le respect total de la Halacha.

Une nouveauté dans la communauté orthodoxe en France :

le Minyan Orthodoxe Participatif de la Communauté LectureSefer.

Minyan orthodoxe participatif

LectureSefer va bientôt fêter ses dix ans d’existence.

Fondé en 2012 à l’occasion de Simhat Torah 5773 par la Professeure Liliane Vana, ce groupe a depuis organisé plus de quarante lectures de la Torah et de la Megillat Esther sans discontinuité, ainsi que la célébration de nombreuses benot-mitsvah. Au cours de ces années, plusieurs dizaines de femmes de tous les âges ont appris à lire dans le rouleau de la Torah et la Megillat Esther à l’occasion des lectures publiques.

Aujourd’hui, la Communauté LectureSefer, toujours guidée par Liliane Vana, se développe à l’initiative de bénévoles dont Sandra Yerushalmi, Sarah Lacombe et bien d’autres personnes qui y contribuent depuis plusieurs années. C’est grâce à ses nombreuses et nombreux bénévoles que LectureSefer continue à étendre son action pour un judaïsme orthodoxe éclairé et ouvert à toutes et tous.

La Communauté LectureSefer, premier minyan orthodoxe participatif en France, organise dorénavant un office régulier tous les mois à partir du samedi 4 septembre 2021.

Il aura lieu, comme depuis de nombreuses années, à l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe (ECUJE), grâce à sa direction qui soutient LectureSefer de manière infaillible.

La Communauté LectureSefer a pour objectif l’intégration des femmes dans la liturgie synagogale en conformité avec la halakhah. Les femmes prennent donc part à l’office synagogal et lisent la Torah, la haftarah et la Megillat Esther au même titre que les hommes. Cependant, seuls les hommes comptent dans le minyan.

Le public est composé d’hommes et de femmes séparés par une mehiçah et assis parallèlement à distance égale de la tébah, rompant ainsi avec la mauvaise habitude d’installer les femmes derrière les hommes ou de les reléguer à l’étage. Cette répartition juste de l’espace est propre à LectureSefer depuis sa création.

Voici le calendrier 2021/2022 (5782) des offices :

Pour plus de détails : contact.lecturesefer@gmail.com