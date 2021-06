Le Monument à la Brigade du Néguev de Dani Karavan

Le Monument à la Brigade du Néguev (אנדרטת חטיבת הנגב, Andartat Hativat HaNegev) est situé sur une colline à l’Est de Beer Sheva. C’est l’une des premières oeuvres de Dani Karavan (7 décembre 1930-29 mai 2021). Conçu entre 1963 et 1968, le Mnument est dédié à la mémoire des membres de la Brigade du Néguev du Palmah, tombés pendant la Guerre d’Indépendance en 1948. La Brigade du Néguev a freiné l’avance des troupes égyptiennes et a protégé les sources d’eau du Néguev.

Le Monument est fait de béton brut. Il comprend dix-huit éléments symboliques, liés au Palmach et à la Guerre d’Indépendance.

Parmi eux :

une tour perforée, faisant allusion aux tours de guet criblés de balles

une conduite d’eau, rappelant les batailles pour leur défense afin d’assurer l’approvisionnement en eau des localités

Des textes gravés dans le béton : les noms des 324 soldats tombés au combat, l’insigne du Palmach, des passages du journal des soldats, le registre de bataille de la Brigade, des versets bibliques et des paroles de chansons.

Le Monument à la Brigade du Néguev s’intègre au paysage désertique environnant qu’il sublime. C’est donc un magnifique exemple de Land Art qui fait appel à tous les sens. On y entend de la musique et on réalise que c’est le vent qui s’échappe des trous de la tour, une tour en béton transformée en flute. A côté du vent, le soleil est aussi invité à jouer un rôle dans l’installation en créant des jeux d’ombre et de lumière. Les oiseaux aussi, l’eau et le bel acacia bien mis en valeur.

Un lieu à découvrir où on peut se promener, se cacher, jouer, réfléchir, méditer.

Je vous conseille le très beau site de Dani Karavan et aussi le documentaire de Barak Heymann