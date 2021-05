L’Hatikvah, revisitée par Noa Kirel et Omer Adam

L’Hatikvah (« L’Espoir ») est l’hymne national israélien. Les paroles écrites à la fin du XIXe siècle par Naftali Hertz Imber, un poète juif de Zlochow (aujourd’hui Zoluchiv, Ukraine) mettent en avant l’espoir des Juifs de retourner sur la Terre d’Israël après 2000 ans d’exil pour devenir une nation libre et souveraine.

Omer Adam et Noa Kirel, sans doute, les chanteurs les plus populaires actuellement en Israël, se sont rencontrés pour produire une chanson dans le but de remonter le moral des Israéliens. Après le Corona, les élections en chaîne, la catastrophe de Meron, puis les missiles du Hamas, les émeutes et le déchainement de la haine contre les Juifs en Diaspora alimenté par la propagande antisémite sur les réseaux sociaux, les Israéliens en ont bien besoin.

Ils ont repris les paroles de l’Hatikvah en anglais et en hébreu, ont ajouté des paroles de leur cru, ont fait appel à des artistes internationaux (Scott Storch et le rappeur LunchMoney Lewis). Les réactions sont très variées. Certains de leurs fans ont adoré. D’autres ont détesté : « on ne touche pas à l’hymne national ! »

La bibliothèque nationale d’Israël a publié sur son compte Instagram ce montage : le texte-manuscrit de l’hymne écrit par Naftali Herz Imber, une photo de lui avec une casquette et des lunettes de soleil et les deux acolytes : Omer Adam et Noa Kirel

