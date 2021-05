Cessez-le-feu : c’est vraiment fini ?

Vers 23:00, hier soir le 20 mai, annonce d’un cessez-le-feu qui rentre en vigueur à partir de 2:00 du matin. C’est souvent juste avant un cessez-le-feu que les tirs peuvent être les plus intenses. De plus, le Djihad islamique promet une attaque sur Tel Aviv à 1:59. Dilemme : Se coucher ou ne pas se coucher. Telle est la question. Attendre le bouquet final promis à 1h59 par le Djihad islamique ? Je décide de ne pas aller me coucher. Une alerte, ce n’est pas agréable. Et une alerte, quand on dort profondément, c’est franchement traumatisant. Heureusement, sur les conseils de mes amis à l’étranger, je regarde la série Shtisel dont la première saison est sortie en Israël en 2013 mais que je n’avais pas vue. Donc j’attends 2:00 devant mon écran. 2h12, pas de sirène, pas d’alerte dans le Sud non plus. Je vais me coucher.

Je me réveille ce matin toute étonnée. Vraiment, il y a un cessez-le-feu ? Alors, on va reprendre nos habitudes comme si rien n’était arrivé ? Je devrais être heureuse mais je me sens plutôt comme si on m’avait passé à tabac.

Je me demande si les enfants israéliens vont encore longtemps « jouer au Dôme de Fer ». Un enfant à la fin de la vidéo s’écrie : Le dôme de fer a gagné

Je me demande comment les habitants du Sud qui ont vécu l’enfer se sentent.

Je me demande si les antisémites qui ont vomi leur haine sur les réseaux sociaux vont s’arrêter de le faire.Je me demande si à Haïfa, à Lod et à Jaffa, les relations entre Juifs et Arabes vont s’apaiser.

Je me demande si les émeutes vont recommencer dès tout à l’heure sur le Mont du Temple.

Je me demande si on va continuer à tabasser des juifs à Londres, New-York et ailleurs.

Je me demande si on va retrouver le sens de la nuance.

Je me demande si la désinformation sur Israël va s’arrêter.

Je me demande si être pro-Hamas va être moins populaire.

Je me demande quand cela va recommencer.

Beaucoup de questions. Mais un seul choix, la vie.

Igal Yehoshua, 56 ans, a été tué par des émeutiers arabes à Lod. Randa, une femme arabe de Beth Safafa a reçu son rein.

Lire aussi :