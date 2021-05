Alerte sanglante dans Israël

Ce matin, je me suis réveillée toute étonnée qu’il n’y ait pas eu d’alerte pendant la nuit et d’avoir pu dormir quelques heures d’affilée. A Tel Aviv, la nuit a été calme mais ça n’a pas été le cas dans le Sud. Le Hamas a pilonné presque sans interruption les localités près de la frontière de Gaza, Ashkelon, Ashdod, le Sud d’Israël. Je ne sais pas comment les habitants du Sud tiennent le coup.

Hier, je vous ai parlé des roquettes et de ma peur mais ce qui me fait encore plus peur, c’est ce qui se passe à Akko, à Yaffo, à Haïfa et surtout à Lod.

A Lod, des Arabes mettent le feu à des synagogues, brûlent des voitures, lynchent des Juifs sans que la police semble être capable de reprendre le contact. La façade en verre du nouveau Musée de la Mosaïque qui devait ouvrir dans quelques mois a été brisée. Heureusement, la mosaïque n’a pas été touchée.

A Akko, c’est le restaurant mythique d’Uri Buri, l’un des meilleurs d’Israël et son hôtel, l’Efendi, une merveille d’architecture ont été saccagés. Sur Instagram, Uri Buri a déclaré :

Comme beaucoup d’entre vous l’ont peut-être déjà entendu, le restaurant Uri Buri et l’hôtel Efendi ont tous deux été victimes d’incendie criminel lors des émeutes à Akko cette semaine. Akko est notre maison depuis 1989 et nous sommes désolés qu’un tel acte puisse être commis au sein de notre communauté. L’hôtel et le restaurant sont tous deux des témoignages vivants de la coexistence, avec une population diversifiée de musulmans, de juifs et de chrétiens qui travaillent côte à côte et sont devenus une grande famille. Nous prions pour que le calme soit rétabli dans toute la région et d’ici là, nous travaillerons jour et nuit pour rénover et rouvrir les deux établissements dans les plus brefs délais. Restez en sécurité et envoyez de l’amour. – Uri

A Yaffo, un jeune soldat est dans un état critique après avoir été attaqué à coups de pierres. Et je pourrai continuer longtemps cette horrible énumération.

A Bat-Yam, des Juifs font la chasse aux Arabes et on a assisté en direct à un lynchage à la télé. Alors, c’est vrai, il n’y a pas de symétrie, les Arabes attaquent plus les Juifs que le contraire mais moi, je me sens responsable de ce que font les membres de mon peuple : כל ישראל עֲרֵבִים זה בזה, Tout Israël est responsable les uns pour les autres. (En cherchant à en savoir plus sur cette notion, j’ai trouvé un très bel interview d’Emmanuel Levinas).

Je ne veux pas devenir comme tous ceux qui sont motivés par la haine de l’autre. Ce n’est pas facile, parce que le climat de peur actuel peut faire monter les émotions les plus négatives.

Surtout, quand on voit une photo pareille, alerte rouge pendant l’enterrement du petit Ido Avigal dont je vous parlais hier. Que sa mémoire soit bénie.

Pourtant je m’insurge. Juifs et Arabes refusent d’être ennemis :

A l’heure où je finis d’écrire ce billet, j’entends qu’à la frontière libanaise, des dizaines de personnes ont tenté d’entrer en Israël. Que le Hamas envoie de nouveau des missiles sur tout le Sud d’Israël.

Malgré tout, Shabbat Shalom, un Shabbat de paix…

