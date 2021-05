Erev shel Shoshanim, une chanson israélienne à l’incroyable destin

Erev shel Shoshanim ערב של שושנים est une chanson d’amour israélienne. Moshe Dor a écrit les paroles et Yosef Hadar, la musique. La chanson a d’abord été enregistrée en 1957 par Yaffa Yarkoni et un an plus tard, en 1958 par les Dudaïm. La version du duo devint la plus populaire. C’est une chanson qui est souvent choisie pour accompagner la mariée jusqu’à la houpa, jusqu’au dais nuptial. Elle a aussi reçu une chorégraphie et est entrée dans le répertoire des danses du folklore israélien.

Une chanson israélienne au destin vraiment exceptionnel ! Elle a été reprise très souvent par de nombreux interprètes israéliens mais aussi étrangers, d’Harry Belafonte en passant par Myriam Makeba et Nana Mouskouri.

Ce n’est pas tout, elle a eu droit en 2016 à une nouvelle heure de gloire quand l’artiste français The Parekit a inséré sa mélodie dans la chanson Save Me. Puis elle a eu droit à une interprétation house de KSHMR.

Mais le plus surprenant c’est qu’elle a conquis les stades de football. Des nouvelles paroles et voilà la mélodie israélienne adoptée par les supporters de plusieurs clubs européens, notamment Nuremberg. Ironie de l’Histoire…

La première version de 1957 avec Yaffa Yarkoni

2. La version de 1958 du duo Les Dudaïm

3. Une version d’un très jeune Arik Einstein (avec son groupe Les Einsteinim) qui a adapté la musique et a ajouté un couplet

4. La version d’Harry Belafonte

5. La version de Nana Mouskouri ici en duo avec Mike Brant

6. La chanson Save me de The Parakit avec une phrase musicale d’Erev shel Shoshanim

7. Une version de Jane Bordeaux pour les 73 ans de l’Etat d’Israël

Pour les hébraïsants, un reportage très intéressant sur la chanson par Kan 11, qui a inspiré ce billet :

ערב של שושנים

נצא נא אל הבוסתן

מור בשמים ולבונה

.לרגלך מפתן

לילה יורד לאט

ורוח שושן נושבה

הבה אלחש לך שיר בלאט

.זמר של אהבה

שחר הומה יונה

ראשך מלא טללים

פיך אל הבוקר, שושנה

.אקטפנו לי

Pour les paroles en phonétique et en français