L’amour de Jérusalem, Yehuda Amichaï

Un poème de Yehuda Amichaï (1924-2000) traduit par Michel Eckhard Elial

L’Amour de Jérusalem

Il y a une rue où l’on ne vend que viande rouge

et une rue où l’on ne vend qu’habits et parfums.

Il y a des jours où je ne vois qu’êtres jeunes et beaux,

et des jours où je ne vois qu’infirmes, aveugles,

lépreux, faces convulsées et rictus.

Ici on construit une maison et là on détruit

ici on creuse la terre

et là on creuse le ciel,

ici on s’assoit et là on marche

ici on hait et là on aime.

Mais celui qui aime Jérusalem

dans les guides touristiques ou les livres de prières

ressemble à celui qui aime une femme

selon le Kama Sutra.

Parfois Jérusalem est une ville de couteaux :

même les espoirs de paix sont affûtés pour trancher dans

la difficile réalité, ils s’émoussent ou se cassent.

Les cloches des églises font tellement d’efforts de paix

qu’elles deviennent lourdes, comme un pilon qui broie

dans le mortier

des voix lourdes, graves et remuantes.

Et lorsque

le chantre et le muezzin entonnent leur chant

surgit le cri tranchant :

notre seigneur notre Dieu à tous est un Dieu

un et affûté.

