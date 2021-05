Poésiemigratoire, un poème de Rita Kogan

Esther Orner et moi reprenons nos traductions de poèmes de l’hébreu au français. Cette fois-ci un poème de Rita Kogan issu de son recueil רישיון לשגיאות כתיב, Permis d’écrire avec des fautes

Rita Kogan est née en Russie en 1976 et a immigré en Israël avec sa mère à l’âge de 14 ans.

#Poésiemigratoire

[Autodéfinition]

– Tu n’as pas l’air d’ici.

– Tu n’as pas l’air de là-bas.

– Tu as froid, pourquoi ? Tu es Russe !

– Tu as chaud, pourquoi ? Tu es d’Israël !

– Wouah ! Tu n’as pas d’accent.

– Mais si, tu as un accent.

– Tu es juive ? Des deux côtés ?

– Depuis quand tu es dans le pays ?

– Vingt ans dans le pays et pas encore habituée ?

– Tu viens d’où ?

– (Je m’explique – de là-bas)

– (Je m’explique – d’ici)

– Gauchiste ? Bizarre. Tu es Russe.

– Tu as un copain ? Tu n’en as pas ? Bizarre. Tu es Russe !

– Tu veux coucher avec moi ? Ça va pas, non. Tu es Russe.

– Tu as couché avec lui ? Déjà ? Bien sûr, tu es Russe.

©Rita Kogan

traduit de l’hébreu au français par Esther Orner et Rachel Samoul

Pour la traduction du poème de Rita Kogan en anglais