Offrez du design israélien ! Cinq idées de cadeaux

Sarah et Michal ont sélectionné des idées de cadeaux pour la Fête des Mères (ou n’importe quel jour où vous avez envie de faire plaisir à votre mère ou à un être cher) pour moins de 50 euros (60 dollars) chacun. La mission d’Handle with Care est de faire connaître à l’internationale le design israélien. Le site sert de plateforme où découvrir et aider les créateurs israéliens. D’une pierre deux coups ! Vous faites un cadeau à ceux que vous aimez et vous soutenez les créateurs israéliens. Les frais de port sont gratuits pour une commande de plus de 170 euros ou de plus de 200 dollars.

ABS OBJECTS ABS Studio crée des objets durables et intemporels. Son fondateur, Avi Ben Shoshan façonne chaque pièce à la main. Les objets sont donc uniques, légèrement différents les uns des autres. Le langage visuel de Ben Shoshan fait référence à l'archéologie et à l'artisanat traditionnel dans différentes cultures. La nature et les formes organiques l'inspirent. Il utilise des couleurs et des matériaux associés au Moyen-Orient.

TAL DRORI

Instantanément reconnaissable à ses designs audacieux et ludiques, Tal Drori est une marque contemporaine spécialisée dans les foulards. La couleur et le motif, les deux obsessions déterminantes de Tal Drori, s’entremêlent pour créer une ambiance tout à la fois pudique et résolument moderne. Les foulards sont imprimés sur un tissu de la plus haute qualité, en utilisant la dernière technologie d’impression numérique, avant d’être un à un finis à la main.

SIGMA

SIGMA a été fondée par Shany Herzberg, diplômée en design industriel du Holon Institute of Technology en Israël. Herzberg est passionnée par les formes et les matériaux inhabituels. Son parcours, – elle est familière à la fois des mondes du design industriel et de l’orfèvrerie -, l’a conduite à une marque créative et percutante avec un style de design élégant mais avant-gardiste.

STUDIO NAMA

Fondé par Na’ama Ben Moshe, NAMA est un studio de création textile indépendant, spécialisé dans les objets de décoration et proposant des articles textiles haut de gamme. Les produits NAMA sont de haute qualité artistique, conçus et fabriqués à la main, avec une attention absolue aux détails, en utilisant les meilleurs matériaux possibles. NAMA allie le jeu, la couleur et même l’humour à un savoir-faire passionné. Leurs pièces peuvent être utilisées pendant des années.

GUR INBAR

Gur Inbar, basé à Tel Aviv, créée des pièces dont les surfaces sont utilisées comme support pour son travail graphique peint à la main. Inbar s’inspire de l’archéologie locale, de l’artisanat traditionnel et des techniques anciennes. Son utilisation de la couleur est libre et généreuse. Le travail d’Inbar a été largement exposé et sa vaisselle peinte à la main a été commandée par le célèbre chef Alain Ducasse pour ses restaurants du monde entier.

