Tel Aviv en 7 tableaux

Ma fille Sarah Peguine et sa partenaire Michal Freedman ont deux plateformes artistiques qui valent le coup d’être connues par tous ceux qui aiment et s’intéressent au design et à l’art israéliens.

Depuis 2018, vous pouvez acheter de l’art israélien sur leur site Art Source et depuis le début de l’année vous pouvez aussi connaître et acheter le meilleur du design israélien sur Handle With Care

Je reprends ici le post avec 7 tableaux de Tel Aviv qu’elles ont fait en l’honneur de l’anniversaire de la ville !

1. La place Bialik par Cookie Moon

2. Myriam Cabessa, Bauhaus Building

3. Boaz Noy, Une rue au printemps

4. Natalia Zourabova, Le Sud de Tel Aviv

5. Sharon Yaari, Tel Aviv 2006

6. Daniel Oksenberg, Arrêt de bus à La Guardia

7. Daniel Tchetchik, Peut-être est-ce un signe