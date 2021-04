Les jours d’après, Haïm Hefer

Voici un poème écrit par Haïm Hefer et traduit de l’hébreu en français par Yair Biran.

Les jours d’après

Nous verrons encore les jours d’après,

Au-delà des montagnes fumantes, brûlantes.

Nous verrons encore les jours différents

Qui montent, venus de la vallée, descendant vers nous des montagnes,

Riant le printemps, les amours, la jeunesse

Et les choses dont nous avons oublié la vue.

Nous verrons encore les jours d’après,

Les jours d’après.

Nous irons vers eux depuis les édifices mitraillés,

Depuis les abris et les champs noircis,

Nous sortirons appuyés sur des béquilles, aveuglés par leur lueur,

Du haut des mâts de la guerre, chantant comme mille oiseaux,

Nous les regarderons de près, avec des regards clairs,

Leur chant accompagné par les guitares de mille jeunes gens.

Nous verrons encore les jours d’après,

Les jours d’après…

Nous verrons encore les jours d’après,

Fiers comme les versets de la Bible, beaux comme le Cantique des Cantiques,

Jaillissant comme une cascade dans un désert, roses comme l’aube sur les montagnes.

Des jours bienfaisants et sereins, des jours tranquilles et heureux –

Et seulement le Jour du Souvenir, en ces moments de recueillement,

Nous reviendrons tout raconter, faire l’éloge funèbre de ces gars-là.

Nous entendrons le crépitement des tirs, le bruit de la mitraille,

Et la bataille qui faisait rage avec force et fracas.

Nous verrons encore les jours d’après,

Les jours d’après…

Nous verrons encore les jours d’après,

Nous les verrons plus vite que nous imaginons.

Quand viendra la quiétude, régnant sur les portes superbes,

Quand les chroniques des jours vécus seront gravées dans les livres,

Nous nous regarderons les uns les autres avec d’étranges regards,

Nous nous souviendrons que nous allions ensemble vers les jours d’après.

Nous verrons encore les jours d’après,

Les jours d’après…

Traduction de Yaïr Biran – février 2021

Haïm Hefer (1925-2012) –

Poème écrit en 1970 après la Guerre de Six Jours, mis en musique par Doubi Zeltzer. Interprétée à l’origine par la troupe « Lahakat Pikoud Merkaz » pour être représentée devant les soldats de Tsahal, cette chanson d’un ton au fond antimilitariste devint par la suite très connue et populaire. De nombreux chanteurs et chanteuses israéliens l’ont interprété au long des années.

Pour lire l’original en hébreu

La version de « Lahakat Pikoud Merkaz » :

La version de Tipex :

Haïm Hefer a aussi écrit la célèbre chanson HaSela HaAdom