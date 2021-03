C’est un poème qui provient du dernier recueil de poèmes publié en 1998 par Yehuda Amichai deux ans avant sa mort, פתוח סגור פתוח, Ouvert, fermé, ouvert. Je n’ai trouvé aucune traduction en français et je l’ai donc traduit.

Interrogations la nuit du Séder, Yehuda Amichai

Ma Nishtana, pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits.

Et la plupart d’entre nous ont grandi et n’ont plus rien demandé et d’autres

ont continué à s’interroger toute leur vie, comme s’ils demandaient

Comment-allez vous ou quelle heure est-il tout en continuant leur route

sans même attendre la réponse. Qu’est-ce qui change chaque nuit ?

Comme le tic-tac d’un réveil qui calme et qui endort.

Ce qui change, tout va changer. Le changement, c’est Dieu.

Interrogations la nuit du Séder. La Torah parlait de quatre fils

un sage, un méchant, un simple et un

qui ne savait pas demander. Mais il n’est question

ni d’un bon fils, ni d’un fils aimant.

Il s’agit d’une question sans réponse et si elle avait une réponse

je ne veux pas la connaître. Moi qui ai été tous ces garçons

dans des combinaisons différentes, j’ai vécu ma vie, la lune m’a éclairé

sans nécessité, le soleil s’en est allé et les fêtes de Pessah

sont passées sans réponse. Ce qui a changé. Le changement,

c’est Dieu. La mort, son Prophète.

Yehuda Amichaï, Traduit de l’hébreu par Rachel Samoul

הרהורי ליל הסדר / יהודה עמיחי

.מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

ורובנו גדלנו ולא נשאל עוד ואחדים

ממשיכים לשאול במשך כל חייהם, כמו ששואלים

מה שלומך או, מה השעה וממשיכים ללכת

,בלי לשמוע תשובה. מה נשתנה כל לילה

כמו שעון מעורר שתקתוקו מרגיע ומרדים

.מה נשתנה, הכל ישתנה. השינוי הוא האלוהים

הרהורי ליל הסדר. כנגד ארבעה בנים דיברה

תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד

שלא יודע לשאול. אבל לא מדובר שם

.על אחד טוב ולא על אחד אוהב

וזו שאלה שאין לה תשובה ואם תהיה לה תשובה

לא ארצה לדעת. אני שעברתי את כל הבנים

בצרופים שונים, חייתי את חיי, הירח האיר

עלי ללא צורך והשמש הלכה לה וחגי פסח

עברו בלי תשובה. מה נשתנה. השינוי

.הוא האלוהים. המות נביאו