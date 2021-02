Les trois sycomores du Gan Yaakov à Tel Aviv

Le figuier sycomore ou sycamore (Ficus sycomorus), פיקוס השקמה est originaire d’Afrique tropicale.

Le figuier sycomore est un arbre protégé en Israël. Les sycomores sont cités dans la Bible et notamment dans Amos (7, 14) :

וַיַּעַן עָמוֹס, וַיֹּאמֶר אֶל-אֲמַצְיָה, לֹא-נָבִיא אָנֹכִי, וְלֹא בֶן-נָבִיא אָנֹכִי: כִּי-בוֹקֵר אָנֹכִי, וּבוֹלֵס שִׁקְמִים

Je ne suis, dit-il, ni prophète ni fils de prophète, je suis un simple pâtre et un pinceur de sycomore.

On en trouve trois beaux spécimens dans le Gan Yaakov, 6 boulevard Tarsat, entre le pavillon Helena Rubinstein, le Théâtre HaBima et Heichal HaTarbout, le Hall de la culture à Tel Aviv.

Le Gan Yaakov, inauguré en 1964 est un jardin sur deux niveaux. Une sorte de jardin suspendu avec trois des plus vieux arbres de la ville, des sycomores centenaires. Ils ont quinze mètres de hauteur et quinze mètres d’envergure à la cime. Leurs troncs m’ont l’air de faire au moins sept mètres de circonférence. Vestiges d’une forêt de sycomores sur un monticule. Entre les années 30 et 50 du siècle précédent, existait sur le site une ferme agricole expérimentale pour les écoliers de Tel Aviv. Je me souviens les avoir découverts et avoir été émerveillée par ces sycomores alors que j’accompagnais les enfants du gan Spinoza, le jardin d’enfants que Dan fréquentait.

A l’origine, on avait prévu de construire sur cet emplacement le Musée de Tel Aviv. Le projet ne fut pas retenu pour préserver les sycomores.

On a injecté dans les troncs des sycomores, pour les consolider alors qu’ils présentaient de grands creux, du béton. Ce dialogue entre béton et végétal se retrouve aussi à l’extérieur entre les branches qui trouvent leur voie vers le ciel dans le vide du quadrillage bétonné imaginé par l’architecte Yaakov Richter. Celui-ci a aussi conçu le pavillon Helena Rubinstein et le Hechal HaTarbut tout proches. Dialogue que j’imagine s’être tenu aussi entre Yaakov Richter et le paysagiste Avraham Karavan qui s’est occupé de la végétation du jardin.

Le Gan Yaakov si central est très peu fréquenté, un havre de paix au coeur de Tel Aviv. Un endroit idéal pur les petits et les grands !