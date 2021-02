Allée de banyans chinois, avenue Hen à Tel Aviv

L’allée centrale du boulevard Hen à Tel Aviv est réservée aux piétons et aux cyclistes. Elle est bordée de chaque côté d’arbres très hauts appelés banyans chinois. Leur nom scientifique est Ficus microcarpa et en hébreu פיקוס השדרות.

Quand l’air est humide, le banyan chinois produit des racines aériennes qui descendent du tronc et des branches. Ces racines l’ancrent dans le sol.

Résistant à la chaleur, aux maladies et aux insectes, ces arbres semblaient être adaptés à Tel Aviv.

Quand on a planté les banyans dans les années 20 du siècle précédent, – aux débuts de Tel Aviv dont la date officielle de naissance est le 11 avril 1909 -, ils ne portaient pas de fruits. En effet, les guêpes qui les pollinisent n’existaient pas dans la région. Depuis les années 70, elles sont arrivées et les arbres donnent maintenant des fruits.

Ces beaux arbres qui poussent rapidement se sont avérés une nuisance :

leurs racines sont très agressives et endommagent les canalisations

les chauve-souris raffolent de leurs fruits ce qui donnent à leurs déjections une couleur violacée qui, malheureusement, décorent de nombreuses façades de Tel Aviv. De plus, quand les fruits tombent de l’arbre, et après la pluie, les trottoirs sont enduits d’une purée glissante. Attention aux chutes !

Pourtant, ils sont majestueux et ils donnent une ombre appréciable dans nos contrées ensoleillées. Se promener sur l’avenue Hen, pour rappel l’acronyme des prénoms de Haïm Nahman Bialik, le grand poète hébraïque, c’est un peu évoluer dans un jardin de sculptures. Leurs troncs et leurs racines offrent des textures et des formes différentes, Une promenade à faire avec des enfants en leur demandant ce qu’évoquent ces formes pour eux. Réponses poétiques garanties !

Pour en savoir plus (en hébreu), cliquer ici

