Ce point sur la carte, Charlotte Delbo

Ce point sur la carte

Cette tache noire au centre de l’Europe

Ce point sur la carte

cette tache rouge

cette tache de feu cette tache de suie

cette tache de sang cette tache de cendres

pour des millions

un lieu sans nom.

De tous les pays d’Europe

de tous les points de l’horizon

les trains convergeaient

vers l’in-nommé

chargés de millions d’êtres

qui étaient versés là sans savoir où c’était

versés avec leur vie

avec leurs souvenirs

avec leurs petits maux

et leur grand étonnement

avec leur regard qui interrogeait

et qui n’y a vu que du feu,

qui ont brûlé là sans savoir où ils étaient.

Aujourd’hui on sait

Depuis quelques années on sait

On sait que ce point sur la carte

c’est Auschwitz

On sait cela

Et pour le reste on croit savoir.

Charlotte Delbo – Auschwitz et après – II Une connaissance inutile, p. 37 Editions de minuit