Dans tes yeux je vois mon pays, un film de Kamal Hachkar

J’ai le plaisir d’accueillir dans ma rubrique le Billet de l’Invitée mon amie Talia Schamisso qui a vu Dans tes Yeux je vois mon Pays, le dernier film de Kamal Hashkar

Fort du succès de son premier film Tinghir-Jérusalem, Les Échos du Mellah, Kamal Hachkar, cinéaste franco-marocain né à Tinghir, petite ville berbère dans la région de Ouarzazate, revient avec Dans tes Yeux je vois mon Pays. Il continue d’y d’explorer l’héritage culturel, cette fois à travers la musique, des Juifs du Maroc.

“J’avais compris tout en faisant mon premier film, Tinghir-Jérusalem, que je n’en n’aurai pas fini avec cette thématique judéo-marocaine. Mon deuxième film continue d’explorer cette part juive de l’identité marocaine à travers les figures de la troisième génération” confie Kamal Hachkar à la presse marocaine. “Ce projet s’articule autour de cette idée de nos mémoires retrouvées et de cette nécessité de recréer des liens par la culture entre nos jeunes générations. C’est une manière aussi de défier la fatalité de la grande Histoire qui a séparé nos parents”.

Neta Elkayam et Amit Haï Cohen ont grandi à Netivot en Israël. Parents d’un petit garçon, ils vivent à Jérusalem. Ils sont tous deux artistes et ont créé un groupe musical qui revisite la musique judéo-marocaine en s’inspirant du répertoire de chants amazigh de la grand-mère de Neta née à Tinghir, pour le plus grand bonheur des Juifs marocains d’Israël. Ils parlent couramment le darija (dialecte marocain) et l’arabe palestinien.

Ils décident de partir pour le Maroc, pays natal de leurs grands-parents, à la découverte de leurs racines. D’un événement musical à l’autre, de Tanger à Casa en passant par Essaouira, ils se rendent également au village de leurs ancêtres où Amit questionne les plus anciens, dont le père du réalisateur, témoins directs de la réalité de cette “Andalousie perdue “ qu’ils veulent ressusciter. Tout au long du film on sent une grande complicité s’installer entre le jeune couple et le cinéaste qui les filme avec finesse et une grande sensibilité. Une façon de réparer les douleurs de l’exil et surtout ouvrir, à travers la musique, des ponts entre Israël et le Maroc car comme le conclut Kamal Hachkar, “le Maroc pluriel est un remède contre l’extrémisme “.

Primé au Festival du Film National à Tanger, présenté en avant-première au Festival du Film International de Marrakech, diffusé sur une des grandes chaînes télévisées marocaines ce 27 décembre, le film, suit sa route, au Canada, aux Usa, en Suisse, en Belgique et ailleurs, plaidant largement pour une normalisation des relations entre Israël et le Maroc.

©Talia Schamisso

Dans tes Yeux, je vois mon Pays par Kamal Hachkar /VOSTFR/TRAILER from Kamal Hachkar on Vimeo.