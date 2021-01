Vaccinée contre le COVID_19 en Israël

Ce 29 décembre 2020, j’ai reçu ma première dose de vaccin contre le COVID-19 à Tel Aviv. Après quelques difficultés minimes pour obtenir un rendez-vous de ma caisse d’assurances maladie, Charles et moi avons obtenu un rendez-vous pour une semaine plus tard et le rendez-vous pour l’injection de la 2e dose est déjà fixé au 19 janvier 2021.

Nous nous sommes rendus au nord de Tel Aviv à l’heure fixée et tout s’est passé rapidement. Rashad, notre infirmier, était charmant et souriant (enfin ses yeux, il était bien entendu masqué). Nous avons du attendre un quart d’heure après la piqûre avant de pouvoir reprendre notre route. Quelques heures après, nous avons ressenti une douleur sur le bras qui a disparu aujourd’hui.

La vaccination est pour le moment réservée aux plus de 60 ans. Et ce 31 décembre 2020, on annonce que déjà 800 000 Israéliens ont été vaccinés (en 11 jours) ! Ce qui fait d’Israël, proportionnellement au nombre d’habitants, pour le moment, le pays le plus performant.

Quelle chance de vivre une époque où les scientifiques sont capables de développer un vaccin en si peu de temps. Merci !

Beaucoup veulent attendre, avoir du recul etc…Pour être en train de suivre de près les ravages de cette maladie chez un proche, je préfère ne pas avoir de recul sur le vaccin et ne pas tomber malade. Ca s’appelle la gestion de risques ! C’est aussi penser à soi tout en pensant aux autres ! Bonne année 2021 !

Lire aussi : Un centre de vaccination contre le COVID_19, place Rabin à Tel Aviv