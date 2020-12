Roméo et Judith d’Anne Sylvestre

La chanteuse Anne Sylvestre est morte le 30 novembre 2020. Elle a été une voix marquante de la chanson française et elle est aussi très connue pour ses chansons pour enfants, ses fabulettes.

Anne Sylvestre a attendu longtemps pour dévoiler son secret. Elle était la fille d’un collaborateur, très proche de Jacques Doriot et des nazis pendant l’Occupation. Sa soeur Marie Chaix écrit un livre sur l’histoire familiale : Les Lauriers du lac de Constance.

A 74 ans, elle écrit Roméo et Judith.

Je vois que ton regard m’évite

Tu ne me réponds pas, Judith

Quel est cet orage soudain

Alors que nous étions si bien ?

Je sens s’élever la barrière

Qui, si souvent, me désespère

Nous avons tant pleuré déjà

Quand nous ne le méritions pas

Oh, n’attise pas ce chagrin !

Qu’ai-je fait pour que sous ma main

La tienne fuie et me résiste ?

À quoi nous sert d’être aussi tristes ?

Je voudrais penser à demain

Oh Tu ne comprends pas, Roméo

J’ai la tristesse sous la peau

Le sang de mon peuple s’indigne

Et je ne peux pas oublier

Que tu descends en droite ligne

De ceux qui l’ont persécuté

Mon amour me semble parjure

Et je sens bien que la blessure

Ne guérira pas de sitôt

Pardon si je te semble dure

Je ne pourrai pas, Roméo

Cette peine que tu abrites

Je la partage tant, Judith

J’ai souffert du mauvais côté

Dans mon enfance dévastée

Mais dois-je me sentir coupable

Et ce qui fut impardonnable

Et que je ne pardonne pas

Pourquoi le rejeter sur moi ?

Je veux bien prendre les remords

Et si nous échangions nos morts

Sur moi la honte s’accumule

Le sang que je porte me brûle

Je ne peux me l’ôter du corps

Oh Tu ne pourras pas, Roméo

Faire que le sang de l’agneau

À tout jamais ne rejaillisse

Sur le loup et sur sa tribu

Avant que ce sang refroidisse

Il faudra des siècles de plus

Les miens ne pourraient pas entendre

Ce que ton discours a de tendre

Ils seraient blessés par les mots

Bien avant que de les comprendre

Je t’aime pourtant, Roméo

Les souvenirs que tu agites

Je les connais si bien, Judith

Même s’il me semble parfois

Qu’on ne m’en laisse pas le droit

Je sais qu’il faut qu’on se souvienne

Mais ce qui pousse sur la haine

Pousse dans un mauvais terreau

L’histoire ne le dit que trop

Va, si tu m’aimes, n’aie pas peur

De trahir ta juste douleur

Empêchons que ça recommence

Je ne suis loup que de naissance

Je ne le suis pas dans le cœur

Oh Je veux essayer, Roméo

De cette peine qui remonte

M’empêcher de te secourir

T’aider à porter cette honte

Et tâcher de ne plus souffrir

Et si l’amour entre deux êtres

N’arrive pas à faire naître

L’espérance d’un renouveau

Nous n’avons plus qu’à disparaitre

Et je veux vivre, Roméo !