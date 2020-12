Appel aux dons de l’hôpital Laniado à Natanya

Je relaie ici un appel de Lydia Lanxner, la directrice des soins intensifs respiratoires à l’Hôpital Laniado de Netanya. Elle est aussi responsable de l’organisation du plan d’urgence (Disaster management) de l’hôpital :

Nous récoltons des dons pour agrandir et moderniser les soins intensifs à l’hôpital de Laniado. Nous allons passer de 6 à 19 lits équipés et à la pointe de la technologie médicale. L’équipe professionnelle et toujours humaine est déjà en place. En donnant, devenez nos partenaires pour sauver la vie de nos patients .

Merci pour eux. Tous dons, même petits, nous permettent d’avancer plus rapidement vers notre but.