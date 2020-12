Pour connaître l’histoire de l’Heureux Séjour à Bruxelles

La rencontre :

La Fondation de la Mémoire contemporaine et l’Asbl Mémoire de Dannes-Camiers propose le

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 à 19h30 (heure européenne) – 20h30 (heure israélienne)

une rencontre ZOOM AVEC BARBARA DICKSCHEN et THIERRY ROZENBLUM

« Jusqu’à 120 ans ! »

De l’hospice israélite de Bruxelles à l’Heureux Séjour : un siècle et demi d’histoire

Rencontre autour d’un livre et de ses auteurs animée par Sophie Milquet

La maison de repos l’Heureux Séjour, située dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles, voit le jour en 1875 comme œuvre de bienfaisance du Consistoire central israélite de Belgique. Née de la tradition juive d’entraide et de respect des aînés, elle est aujourd’hui l’une des plus anciennes et des plus vivantes institutions juives du pays. Par son existence même, la maison de repos de la rue de la Glacière incarne la pérennité de cette tradition. L’œuvre a traversé les événements qui ont marqué l’histoire de la communauté juive de Belgique et s’est construite au fil du temps, évoluant d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées isolées et sans ressources vers une maison de soins et de repos moderne à destination de tout un chacun.

Nous vous proposons de découvrir les principales étapes de son histoire, qui reflètent parfaitement l’évolution du système d’aide sociale et témoignent du destin de la collectivité juive du pays.

Le livre :

Jusqu’à 120 ans !

De l’Hospice Israélite à l’Heureux Séjour

Une institution juive à Bruxelles de 1875 à nos jours

Cet ouvrage passionnant est non seulement une contribution majeure à l’histoire de la communauté juive, mais aussi un très bel apport à l’histoire de la commune de Saint-Gilles.

Charles Picqué Ministre d’État, bourgmestre de Saint-Gilles.

De l’Hospice israélite à l’Heureux Séjour. Une institution juive à Bruxelles de 1875 à nos jours, fruit de quatre années de recherche, retrace l’histoire de la Maison de repos « Heureux Séjour » à Bruxelles, l’une des plus anciennes et des plus vivantes institution juive du pays.

Créée en 1875 comme œuvre de bienfaisance dans le giron du Consistoire central israélite, la maison de retraite Heureux Séjour (Saint-Gilles, Bruxelles) est le produit d’une longue tradition d’entraide dans les communautés juives. Elle a su traverser les événements qui ont marqué l’histoire de la population juive, évoluant de modeste refuge pour « Israélites indigents » en une maison de repos et de soins professionnelle ouverte à tout un chacun.

Cet ouvrage, richement illustré et documenté d’archives inédites, aborde les différentes étapes qui jalonnent l’histoire de l’Heureux Séjour, dont les principales sont la création et les débuts de l’institution, la période mouvementée de l’entre-deux-guerres, les années tragiques de l’Occupation nazie et le temps difficile de la reconstruction. Des notices biographiques de personnes – résidents ou non-résidents – qui ont marqué les lieux viennent étayer le récit.

Les Auteurs :

Barbara Dickschen, chercheuse à la Fondation de la Mémoire contemporaine (Bruxelles), a notamment publié L’école en sursis : La scolarisation des enfants juifs pendant la guerre (2006).

Thierry Rozenblum, chercheur libre, attaché à l’Association La Mémoire de Dannes-Camiers, est l’auteur d’Une cité si ardente … Les Juifs de Liège sous l’Occupation (1940-1944) (2010).