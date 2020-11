Deux poèmes de Nathan Zach

Ce poème de Nathan Zach est lu par Jeanne Moreau dans le film Carmel d’Amos Gitai sorti en 2010

C’est un poème sur les gens

Ce qu’ils croient et ce qu’ils veulent

Et ce qu’ils croient vouloir

Même si peu nombreuses sont les choses sur cette terre

Qui méritent notre intérêt

Et c’est un poème sur ce que les hommes font

Car ce qu’ils font

Est plus important que ce qu’ils n’ont pas fait

Et c’est un poème sur les êtres humains

Sur ce qu’ils ressentent dans la nuit bleue

Qui chante l’hymne des caravanes

Et comment ils goûtent au sable

Dans l’avion en flammes

Qui s’abat en sifflant

Comme un chant de deuil ardent

Et pour finir

Ce sont des poèmes de guerre

Ecrits sur un bureau

Alors qu’elle fait rage

Sans pitié.

©Nathan Zach

(Je n’ai pas trouvé le nom du traducteur)

Je voudrais toujours des yeux pour voir

la beauté du monde et louer cette beauté

merveilleuse, sans défaut, et louer

celui qui l’a faite belle à louer

et pleine, si pleine de beauté.

Et je ne voudrais jamais être aveugle à la beauté

du monde tant que je vis. Je renoncerais

à d’autres chose, mais je ne me lasserais

de voir cette beauté où je vis

où mes mains se promènent comme des bateaux et pensent

et font ma vie courageusement, et non moins

que cela, patiemment, d’une patience infinie.

Et je ne cesserai de louer. Je ne cesserai ma louange.

Et si je tombe, je me lèverai – même un moment – pour qu’on ne dise pas

il est tombé. Mais il s’est relevé un moment pour louer

de ses derniers yeux

ce qu’il ne cessera jamais de louer.

©Nathan Zach

Traduit de l’hébreu par Michel Eckhard et Benyamin Ziffer

Revue « Poésie1, N° 116, Mars-Avril 1984 »

Le Cherche-Midi éditeur, 1984

Source : barapoemes.net