Cinq chansons écrites par Nathan Zach

Le poète Nathan Zach vient de nous quitter à l’âge de 89 ans. Il est né le 13 décembre 1930 à Berlin et mort le 6 novembre 2020 à Tel Aviv. Il fait partie de la génération dite « de l’Etat » dans la poésie hébraïque et fut son principal théoricien. La plupart des Israéliens même s’ils ne sont pas férus de poésie le connaissent car ses textes ont été mis en musique et sont devenus très populaires.

Le président Reuven Rivlin lui a rendu un bel hommage : Qui nous expliquera ce qu’est l’essence de la douleur ? Qui pétrira la langue hébraïque d’une main si originale et si précise ? Qui nous décrira la vie qui pourra encore grandir entre nous ? Repose en paix, cher Nathan, poète du quotidien, poète de l’instant présent, l’artiste acéré et infatigable de la forme

