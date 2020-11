Benaia Barabi et Hanan Ben Ari : la pop israélienne de ceux qui croient en Dieu

Dans le cadre du Billet de l’Invité, j’ai le plaisir d’accueillir mon ami le Docteur Alain Horowitz qui a écrit pour Kef Israël sur le vin israélien et qui apprécie tout autant la musique israélienne ! Il nous propose un état des lieux très intéressant de la musique pop israélienne.

Après les chanteuses, Static et Ben El et Chem Tov Evi, le pop emouni avec Ishay Ribo et Avraham Tal, voici pour ce dernier volet des tendances de la musique israélienne pour l’année 5780, Hanan Ben Ari et Benaia Barabi

Benaia Barabi

Nous voici dans le genre de la ballade romantique et de la poésie avec des textes qui sondent les profondeurs de l’âme, et relatent les difficultés et les périodes éprouvantes que la vie nous réserve, la solitude et l’isolement mais en même temps l’espoir que l’amour ou l’amitié se trouvent au bout de la courbe. La simplicité des mots et les belles mélodies, ensemble avec de légères touches de foi en l’Eternel, voilà le domaine où Benaia Barabi excelle, et ses albums emportent à juste titre le public.

Benaia Barabi, qui a 30 ans, est né à Tibériade, une fois de plus un enfant de la province, de la périphérie. Il a fait études de lycée dans une yeshiva. Dès son plus jeune âge, il chante et joue de tous les instruments qui lui tombent sous la main. Après son service militaire, ce Tveriani (fils issu de Tibériade) s’inscrit à la fameuse école de musique Rimon à Tel Aviv. Rimon, c’est un peu notre Julliard school à nous. Il s’investit particulièrement dans l’apprentissage du saxophone. En 2015 il participe à The Voice, ce qui le propulse vers l’avant de la scène et le voilà déjà dans une carrière solo qui ne fait que grossir comme une vague. Il entame également un projet conjoint avec El Al et Galgalatz pour proposer aux voyageurs aériens- que cela paraît lointain – un programme de divertissement audio léger avec des duos inédits entre artistes Israéliens n’ayant jamais chanté ensemble par le passé. Mais le déclic final sera son duo en 2019 avec Eyal Golan, mima at mefahedet (de quoi as tu peur ?) qui le propulse dans les charts.

Difficile de résister à ses chansons. Benaia a son look bien à lui, lunettes, barbe, cheveux en haut chignon, la chemise tirée à quatre épingles ou alors en col mao, mais dès qu‘il se met à chanter, c’est l’envoûtement total. Il chante haut et fort, et juste. Et pour accompagnement, cela passe d’une simple guitare classique à une rythmique très dansante qui se réveille tout à coup, et puis le luth et autres cordes orientales- ce côté mizrahiqui fait craquer… Benaia est passé de Tibériade à Kfar HaRoe, un moshav (1) religieux à mi chemin entre Haifa et Tel Aviv, mais récemment il a déménagé à Jérusalem pour se mettre en couple avec sa petite amie, qui est étudiante en médecine à l’Université Hébraïque. Même si certaines de ses chansons ont un thème franchement religieux, par exemple or hahaim- la lumière de la vie, la plupart sont des textes poétiques parlant en toute simplitité de la vie.

Deux entrées au hitparade de 5780, dont surtout Bamakom Hachi rachok- à l’endroit le plus lointain possible.

L’endroit le plus lointain possible, j’ai cherché la tranquillité, j’ai tenté de t`oublier mais même au bout du monde, je t’entrevois, chaque souvenir de toi me ranime, j’écris sur ces sables si lointains un je t’aime, si seulement tu m’en donnais la possibilité je serais ta chanson, ta mélodie.

Hanan Ben Ari

S’il est un symbole, une porte flambeau de ce tournant de la musique pop israélienne vers le pop emmuni, c’est bien Hanan Ben Ari, 31 ans, père de cinq enfants, que dis-je, six, le dernier est né il y a quelques jours. Il a commencé tôt, s’étant marié à l’âge de 20 ans ! Hanan a été sacré chanteur de l’année, et a fini premier au hit-parade 5780 de Gimel et à la seconde place sur celui de Galgalatz/Ynet avec en prime une seconde chanson classée parmi les dix premières. Et pas du tout le look d’une star. Fin, portant une petite kippa, barbiche et lunettes, il passerait complètement inaperçu dans la rue. Mais il suffit de l’entendre parler, de le voire sourire et évidemment de l’écouter chanter pour être immédiatement envoûté.

Hanan Ben Ari est né dans une famille pratiquante à Karnei Shomron, une colonie en Samarie, et a fait ses études dans des écoles publiques religieuses et ensuite dans des yeshivot. Son père était hazzan, le cantor de la synagogue, ce qui a développé très tôt l’oreille musicale de Hanan. Une famille comptant six frères et soeurs, dont un qui à l’âge de 14 ans a quitté la religion- hozer besheela(7), ce qui a ouvert Hanan au monde laïcc. Son père rêvait de faire de Hanan un rabbin, après tout il était un brillant étudiant en Talmud, mais au bout de deux ans à passer jusqu’à 18 heures par jour sur les bancs d’une yeshiva, Hanan a abandonné. Ce n’est pas ce que suis venu faire dans ce monde, a-t-il déclaré. Il a d’abord pensé à une carrière politique, mais a vite compris que faire de la politique, c’est diviser le peuple plutôt que l’unir. Hanan a alors choisi d’être enseignant, et en parallèle a commencé à chanter pour des mariages dans la communauté religieuse.

Lorsqu’il annonce à Hadassa, son épouse qu’il voudrait accomplir son rêve et devenir chanteur professionnel, et abandonner son poste d’enseignant, elle réagit mal, comment allons nous survivre financièrement, avec déjà à l’époque trois enfants, trois bouches à nourrir et Hadassah qui rêve de 8 enfants au moins… Hanan fait un headstart, les gens croient en lui, et finalement son épouse aussi, et le voilà lancé. ll perce en 2016 avec Hachaim Tutim- la vie c’est comme un ballotin de fraises, comme une sucrerie, le bonheur est là si on est capable de le prendre. Penser positif. Ce motto de la vie comme un ballotin de fraises fait partie, depuis cette chanson, de notre langue quotidienne en Hébreu. Hachaim Tutim !

Etonnant, cela débute comme une musique d’orchestre de mariage religieux, mais tourne rapidement au hiphop. Et une guitare électrique qui fait penser à Van Halen. Quant au clip – 15 millions de vues – la seule partie animée en est le générique à gauche, et le petit triangle en bas à droite avec la traductrice en langage sourd muet, mais qui chante et se dandine au son du rythme. Le reste de l’écran est une photo de Hanan qui reste figée. Cela nous change dans le genre.

Hanan Ben Ari chante beaucoup sa foi, et ne se prive pas de communiquer directement avec l’Eternel dans ses textes, parfois même jusqu’à demander des comptes à HaShem, textes qui lui ont valu quelques critiques côté orthodoxe. Ce à quoi il rétorque que d’autres le font ou l’ont fait avant lui. Et les Israéliens marchent à fond avec ses tubes et autres compositions.

Deux entrées sur le podium du hit-parade 5780 donc, la première est Shemesh, soleil, où il chante au féminin.

Hanan Ben Ari s’est promené près de deux ans avec cette mélodie en tête, sans parvenir à y accorder un texte, jusqu’au moment où les mots lui sont apparus, à la première personne, mais au féminin. A ce jour, Hanan ne comprend pas pourquoi sa chanson se décline au féminin. Un peu comme dans le Cantiques des Cantiques, c’est la fiancée, la mariée qui parle, viens, prends moi la main et guide moi, je saurai attendre et être patiente mais lorsque tu m’éclaireras de cette lumière oubliée- Haor Haganouz (2)- je deviendrai comme un soleil pour les autres.

Une fois de plus, un clip vidéo figé, un visage de femme immobile, devant un grand soleil et de légers nuages qui défilent, et le texte qui se décline à la façon d’un karaoke, rien de plus. un régal.

Et puis, il y a Im tirtzi, si tu le veux bien. Incontestablement le tube numéro un de l’année 5780. Un texte simple, une sérénade au balcon de sa bien aimée. Si tu le veux bien, je te composerai une mélodie, je te chanterai une chanson qui sera la tienne et qui te calmera toute douleur à tout jamais. Un style bien napolitain, la gaité avec des accords mineurs, des touches de klezmer ou de New Orleans, impossible d »y résister. Le clip n’est pas au balcon, mais avec tout un orchestre dans un ascenseur

Et le dernier en date :

©Docteur Alain Horowitz

(1) moshav, un village agricole qui n’est pas un kibboutz

(2) Haor Haganuz, la lumière oubliée. dans la Genèse, au vu de la mauvaise conduite des humains du temps du déluge et de Noé, Dieu décide de les couper de la lumière toute puissante- Haor Haganuz-et de leur laisser uniquement le soleil et la lune pour les éclairer. Pour retrouver la lumière toute puissante, celle qui non seulement nous éclaire au sens physique du terme, mais nous ouvre le coeur à autrui, la lumière spirituelle, il faut étudier la Torah et multiplier les bonnes actions.