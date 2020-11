Mon jardin sur le toit : mais quelle plante s’est invitée dans le pot du figuier ?

Dans mon jardin sur le toit à à Tel Aviv, il y a un citronnier, un bougainvillier, un figuier, du basilic, du thym et du romarin et une grenadille (la plante qui donne le fruit de la passion). Les confinements successifs m’ont fait, s’il en était besoin, apprécié encore plus cet espace, mon espace de liberté. Depuis quelques temps, nous jetons directement nos déchets organiques dans la terre des plantes, un principe inspiré de la permaculture. Voilà cinq semaines, commence à pousser dans le pot de notre figuier, une plante dont les feuilles et les fleurs ressemblent assez à celles d’un concombre ou d’une courgette. Mais quelle plante s’est invitée dans le pot du figuier ? Pour aider à résoudre cette énigme, je demande l’avis du public en posant la question dans une story sur mon Instagram et je suis étonnée du nombre de réponses allant de la courge à l’étrog en passant par le kiwi !

Depuis, chaque matin, la première chose que je fais, c’est observer ce fruit mystérieux et je poste régulièrement une photo de mon fruit surprise sur les réseaux sociaux. Le suspense est à son comble !

Le fruit grandissant très vite, nous avons abandonné l’hypothèse courgette ou concombre pour hésiter entre melon et pastèque.

Puis, il y a semaine, le doute a été enfin levé puisque le fruit a commencé à jaunir. Je suis très étonnée puisque nous avons mangé cet été qu’un seul melon. Des graines très résilientes !

Charles a lu que le fruit serait prêt à être cueilli quand le pédoncule s’amollit. Et le grand jour est arrivé, le suspense continue : quel goût aurait ce melon ?

Voilà donc en images la récolte, le découpage et la dégustation du melon de mon jardin sur le toit !