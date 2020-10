Ahalan Bik, le premier duo israélo-émirati

La chanson Hello, friend est le premier duo israélo-émirati. Pour la première fois, un Israélien – Elkana Martziano et un Emirati Walid Aljassim chantent ensemble. C’est un signe palpable et réjouissant du réchauffement des relations entre les Emirats Arabes Unis.

Les Emirats Arabes Unis et Israël d’une part, et Bahrein et Israël d’autre part ont signé le 15 septembre 1920 les Accords d’Abraham à la Maison Blanche. Ces Accords imprimés en trois langues, arabe, hébreu, anglais « normalisent » les relations entre ces pays, échanges commerciaux et scientifiques, ambassades dans les pays, vols directs Tel Aviv-Dubaï.

Elkana Martziano est le gagnant de la troisième saison de la version israélienne de The Voice. Walid Aljassim est le chanteur le plus populaire dans les Emirats Arabes Unis. Hello, Friend a été écrite par les Israéliens Henree et Doron Medalie (qui a écrit Toy, la chanson grâce à laquelle Netta a gagné l’Eurovision 2018).

Le clip a été filmé en Israël et à Dubaï.

Pour ma part, je regrette dans ce premier duo israélo-émirati l’absence des femmes !

Source Israel Hayom