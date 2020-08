Un musée des tracteurs au kibboutz Ein Shemer

Entre Césarée, Hadera et Binyamina, et non loin de Pardes-Hanna-Karkour se trouve le kibboutz Ein Shemer. Dans le kibboutz, un musée qui décrit la vie des premiers kibboutznikim où sont proposées beaucoup d’activités ludiques et éducatives pour les enfants. Je ne vous parlerai cette fois-ci que du musée des tracteurs que j’ai visité dans le cadre du deuxième anniversaire de mon petit-fils Leo Itshak et je pense que j’inaugure ainsi une nouvelle rubrique consacrée aux activités à faire en Israël avec des enfants !

Léo adore les grues, les semi-remorques, les camions de toutes sortes et surtout les tracteurs ! Donc une visite dans un musée des tracteurs ne pouvait que le ravir ! Surtout qu’à part le musée où sont exposés un grand nombre de tracteurs historiques, nous avons fait une balade dans le kibboutz dans une carriole conduite par un tracteur !

Dans le musée des tracteurs, le plus vieux tracteur est de 1912, rapporté d’Allemagne par les Templiers, ceux qui se sont installés à Sarona, près de la Tahana à Tel Aviv ou à la Moshava Germanit à Haïfa et à Jérusalem. Mais il y en a beaucoup d’autres, surtour des américains comme des Allis-Chalmers à la couleur orange vif, des Empire ou des moissonneuses-batteuses John Deere pour n’en citer que quelques-uns !

Tous les renseignements en téléphonant au 04-6374327, sur le site www.courtyard.co.il

C’est un endroit formidable pour fêter un anniversaire. On peut pique-niquer sur l’une des tables du kibboutz et organiser un goûter d’anniversaire en plein air et comme Maayan, la formidable pâtissière qui a confectionné le gâteau-tracteur de Léo, habite dans le kibboutz, elle peut lvous e livrer sans problème. Si vous résidez dans la région de Padres-Hanna-Karkour, vous pouvez aussi commander toutes sortes de gâteau en téléphonant au 054-8154759 ou en la contactant sur Instagram @sprinkles.co.il ou sur sa page Facebbok : Sprinkles