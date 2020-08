Une visite de la maison d’Agnon à Jérusalem !

Shmuel Yosef Agnon est né le 8 août 1888. Certains de ses biographes, affirment qu’il n’est pas vraiment né ce jour-là mais qu’il s’est choisi cette date alors qu’il serait né le 17 juillet. D’ailleurs, dans l’entrée de Wikipedia en français il est né le 17 juillet et dans celle en hébreu, il est né le 8 août. Je vais privilégier le 8 août étant donné que c’est le jour non falsifié de mon anniversaire ! Shai (l’acronyme de Shmuel Yosef) Agnon est considéré comme l’un des plus grands écrivains d’Israël. Malheureusement, son hébreu très riche, perd souvent de sa saveur à la traduction. En 1966, Shmuel Agnon obtient avec Nelly Sacks le prix Nobel de littérature. C’est, à ce jour, le seul auteur israélien, a avoir obtenu cet honneur.

De la même manière qu’il s’est choisi une date de naissance, Shai Agnon bien que né à Boutchatch en Galicie s’est toujours vu comme un habitant de Jérusalem :

A la suite de la catastrophe historique pendant laquelle Titus de Rome a détruit Jérusalem et a exilé le peuple d’Israël de sa terre, je suis né dans unes des villes de l’exil. Mais je me suis toujours considéré comme moi-même né à Jérusalem.

Vous pouvez lire la traduction de son très beau discours à Stockholm sur le blog Ecrivains Israéliens.

C’est l’architecte Fritz Kornberg qui a construit la maison de Shai Agnon à Jérusalem en 1931 dans un pur style moderniste dans le quartier de Talpiot.

Le salon et son bureau ont été conservés en l’état. Le reste est un musée. La simplicité et le dépouillement du lieu sont touchants et rappellent la maison de David Ben-Gourion à Tel Aviv. La bibliothèque est impressionnante bien qu’Agnon ait plusieurs fois dans sa vie perdu ses livres et ses manuscrits dans des incendies. Dans son appartement en Allemagne en 1924 et à Jérusalem lors des émeutes anti-juives de 1929.

Agnon écrivait debout et son pupitre est toujours là. Au rez-de-chaussée, à l’entrée, sur une patère, son chapeau, sa cane et son parapluie. La petite table du salon avec le journal Haaretz, une tasse de thé et des carrés de sucre. Au dessus du poste de radio, est suspendue une affichette où est écrit le mot Shabbat שבת pour rappeler à ses enfants que le Shabbat on ne peut pas allumer la radio.

Il est possible de la visiter même en ces temps de Covid. Malheureusement, il n’y a aucune information en français.

Il est conseillé de téléphoner avant la visite.

Beth Agnon

16 Klausner Street, Talpiot, Jerusalem

02-6714588 / 02-6714876 / 02-6716498

Le site de la maison d’Agnon

office@agnonhouse.org.il

Ecoutez en hébreu son Discours à Stockholm :

