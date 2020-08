Exposition de Sigalit Landau à la Galerie Har-El à Yaffo

Sigalit Landau est surtout connue pour son travail accompli grâce au sel de la ‘’Mer Salée’’ qui vise à démentir l’autre appellation impropre de ‘’Mer Morte’’. Un beau livre de 400 pages abondamment illustré témoigne de sa sysiphienne entreprise durant cette dernière décennie, une mise en abyme aussi du récit biblique de la Statue de sel. Un livre essentiel.

Cette fois, et dans un dialogue avec «Hymne au Vert» écrit par le poète Nathan Zach en 2012, notre plasticienne nous introduit autrement dans un monde où chaque objet a sa racine dans une autobiographie ouverte, confrontée au monde et à sa dure actualité. Inquiète, mais loin de tout catastrophisme, cette installation placée aussi d’une certaine manière sous le signe du Covid, est un appel à prendre soin de nous, c’est-à-dire aussi de notre environnement, un appel à la responsabilité individuelle, loin de tout moralisme : de la même manière que le pilier-serpent de Sigalit Landau se débarrasse cycliquement de sa vieille peau, saurons-nous le faire de notre propre aveuglement individuel ou collectif ? A moins de se vouer à ‘’une apocalypse imbibée du parfum d’Alco-Gel’’, comme nous avertit l’artiste.

Au milieu de cet ensemble, le clou est une statue d’un homme, le père de Sigalit Landau, et d’un chien dressé sur ses deux pattes. Il est impérieux que vous en connaissiez l’histoire véritable, écrite sur le socle, en hébreu et en anglais. Raison d’accourir pour les derniers jours de cette Exposition qui marquera l’histoire de l’excellente Galerie Har-El et qui a été prolongée jusqu’au 15 Août 2020.

Gallery Har-El, Printers & Publishers

Elizabeth Bergner Street 8, Jaffa/Tel Aviv