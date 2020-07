David Saul en concert pour 20 personnes

En ces temps de corona, les artistes israéliens sont parmi les plus touchés parce que les théâtres et les salles de spectacles sont toujours fermés. Pendant le confinement, on a eu droit à des spectacles par Zoom . Mais les artistes ont envie de se retrouver face à leur public. Je ne peux donc qu’encourager l’initiative de David Saul, un musicien et un comédien aux multiples talents. Il a participé à de nombreuse séries pour la télévision. Il fait partie de la troupe du Théâtre Cameri et la dernière pièce où il a joué est celle d’une pièce inédite de Hanoch Levin mise en scène par Ari Folman.