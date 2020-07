Cinq versions de la chanson Bei mir bist du schön

Bei Mir Bist Du Shein, בייַ מיר ביסטו שיין est une chanson écrite en yiddish en 1932 pour une comédie musicale par Sholom Secunda pour la musique et par Jacob Jacobs pour les paroles. En 1937, Samy Cahn la réécrit et l’adapte en anglais pour un trio alors inconnu, les Andrews Sisters sous le titre To Me You’re Beautiful. C’est immédiatement un succès international !

La chanson en yiddish

2. La version des Andrews Sisters en anglais

3. Vous êtes plus belle que le jour, la version de Leo Marjane en français. Elle a été aussi reprise en anglais par Nicoletta en 2006.

4. Une version revisitée en 2014 par le groupe franco-américain The Hot Sardines

5. Et une version en japonais !

Les paroles de la chanson en yiddish

Bei Mir Bistu Shein

Kh’vel dir zogn, dir glaykh tzu hern

Az du zolst mir libe derklern

Ven du redst mit di oygn

Volt ikh mit dir gefloygn vu du vilst

S’art mikh nit on

Ven du host a bisele seykhl

Un ven du vaytzt dayn kindershn shmeykhl

Vendu bist vild vi indianer

Bist afile a galitsianer

Zog ikh: dos art mikh nit.

Bay mir bistu sheyn,

Bay mir hos tu heyn,

Bay mir bistu eyner oyf der velt.

Bay mir bistu sheyn,

Bay mir hostu heyn,

Bay mir bistu tayerer fun gelt.

Les paroles de la chanson en français

Depuis qu’un soir dans un coin de France

J’ai vu dans l’ombre vos yeux immenses

Mon coeur est plein de folle espérance

Et je pense à vous le jour et la nuit

Mais notre langue n’est pas la même

Et pour vous dire que je vous aime

Je ne sais pas de plus beau poème

Que cette phrase de mon pays

Bei mir bist du schon

Cela signifie

Vous êtes pour moi plus que la vie

Bei mir bist du schon

Veut dire en amour

Chéri je suis à vous pour toujours

J’aurais voulu pourtant vous dire tout en français

Mais j’ai le coeur battant et c’est en vain que j’essaie

Si vous comprenez

Bei mir bist du schon

Alors dites-moi que vous m’aimez